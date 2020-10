Dani Martín revela en 'El Hormiguero' el secreto que esconde su nuevo disco

‘El Hormiguero’ comenzaba la semana con la música de Dani Martín. El cantante reaparecía tras muchos meses sin actividad. “Estoy emocionado por esto. Desde antes de marzo no he estado en un plató de televisión”, comentaba al inicio de la entrevista. Aunque solía sentirse nervioso en apariciones anteriores, el invitado aseguraba que en esta ocasión se sentía más emocionado que nervioso: “Me parece bonito estar aquí”. Con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, Dani Martín agradecía el calor del público. “Se echaba de menos estos aplausos”, aseguraba.

‘Lo que me da la gana’ es el título del nuevo álbum del cantante, un trabajo en el que se ha dado el permiso de unir todos los estilos de música que siempre le han gustado. “Me lo traje todo aquí a España, me lo hice todo a mi medida, me quité un montón de corsés que tenía”, confesaba. Para la creación del disco, Dani confesaba el proceso por el que ha pasado: “He hecho 57 canciones, he viajado mucho y hasta que encuentras las canciones tardas. Dentro del disco hay muchas cosas, queríamos hacer una cosa diferente”. Además, revelaba que el disco no solo incluye el típico CD, también trae con él una libreta con ilustraciones y un condón. “Se me ocurrió durante una reunión con los jefes”, contaba.

Como el resto de españoles, Dani confiesa que el parón por la pandemia también le ha afectado económicamente. "Es una pena y una putada, pero hay que hacer muchos números. Hay mucha gente alrededor que come de esto y no hay ingresos. Piensas en esas familias que trabajan detrás y no se les ve y están pasando malos momentos", reflexionaba junto a Motos. Para el cantante, “ahora es el momento de demostrarnos entre la gente que somos de un gremio que es el momento de ayudarnos entre todos”.

Su vuelta a la música no podía haber empezado mejor. Según revelaba, en la preventa del álbum ha vendido 13.000 unidades físicas y el artista se ha dedicado a firmarlas todas. "He firmado 13.000 discos, que ha sido una cosa que no me había pasado nunca. Hemos vendido 13.000 unidades en preventa. Es algo muy gratificante. Es la leche. Poder volver a trabajar es la leche", confesaba. En este nuevo trabajo musical incluye duetos junto a artistas como Juanes, Coque Malla, Alejandro Sanz y Camilo. Con las esperanzas puestas en el futuro, Dani Martín ha asegurado que la gira de presentación del álbum tendrá lugar el próximo año: “Ojalá que pase algo para que esto de la pandemia desaparezca”.