En esto consiste el ayuno intermitente por el que están criticando a Elsa Pataky

Este martes, Elsa Pataky acudía a 'El Hormiguero' para presentar su nueva campaña con la firma de lencería española Women'secret, de la que es imagen desde hace varios años, y el libro que acaba de sacar a la venta, titulado 'Strong'. La actriz vive ahora dedicada íntegramente a sus compromisos publicitarios y a ejercer de gurú del bienestar, pues ella sigue una rígida rutina de ejercicios y de alimentación que le hacen lucir tan estupenda a sus 43 años.

De hecho, uno de esos 'secretos' para tener sentirse mejor con su cuerpo es ayunar cada día 16 horas, algo que hacen tanto ella como su marido, el actor Chris Hemsworth. Esto es algo que ella ya había afirmado en más ocasiones, pero este martes lo repitió en la entrevista con Pablo Motos. "Yo le añado un poco más, 16 horas. Y lo hacemos todos los días mi marido y yo", dijo cuando el presentador le comentó que la gente solía hacerlo unas 12 horas.

Elsa señaló este tipo de ayuno, llamado intermitente porque no consiste en estar todo el día sin comer absolutamente nada, "es antiedad y es muy saludable. En 16 horas, descansar tu cuerpo para que no siga oxidando". Si bien sus palabras no han sido muy bien recogidas en redes sociales, pues ha sido duramente criticada.

Sobre todo porque consideran que la actriz, que lleva ya varios años alejada de la interpretación, no tiene la suficiente entidad para dar consejos sobre nutrición, al no ser una especialista ni una doctora. Para muchos, sus palabras pueden ser perjudiciales para algunas personas.

Hola @El_Hormiguero os cuento que @ElsaPataky_ no es la profesional adecuada para dar consejos deportivos. Yo por ej no opero riñones.Las burradas que se están diciendo hoy en vuestro programa ofenden a los graduados en ciencias de la actividad física y del deporte. #ElsaPatakyEH — Piensa y Entrena (@piensayentrena) November 19, 2019

#ElsaPatakyEH ¡Qué osada es la ignorancia! @ElsaPataky_ dando consejos de salud. ¿En qué universidad ha estudiado para recomendar el ayudo y otras pautas para estar sano? Si las fake news son malas, los fake sobre salud son peligrosos — Pilar Arranz (@parranzrojo) November 19, 2019

Pero, ¿en qué consiste realmente el ayuno intermitente? En concreto, más que una dieta, este tipo de ayuno es un estilo de vida, pues se trata de incorporar a la rutina diaria esta forma de alimentación. Consiste en restringir la ingesta diaria de calorías a través de periodos de ayuno, que pueden seguir distintos patrones. Por ejemplo, comer cada ocho horas, comer cada doce o ayunar durante 16 horas y comer en un periodo de ocho, como hacen Elsa Pataky y su esposo.

Es decir, no significa no comer nada, como algunos puedan creer, sino concentrar las comidas del día en un periodo más corto, de modo que se da el tiempo suficiente al organismo entre comida y comida para depurarse y oxigenarse. Cada vez más personas se animan a hacerlo y Elsa no es la única famosa que lo sigue. El actor Hugh Jackman o la 'socialité' Kourtney Kardashian también se han apuntado a esta técnica.