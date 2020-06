‘El Hormiguero’ emitía este martes un programa muy especial, dedicado a Pau Donés. El cantante fallecía esta mañana y Pablo Motos le rendía un sentido homenaje. Según contaba el presentador, se conocieron en el programa e iniciaron una relación de amistad. “Desprendía optimismo y ternura”, comentaba sobre el cantante. El valenciano aseguraba que “la enfermedad le afectaba al cuerpo, pero no al alma”. Motos destacaba sus ganas de vivir y ser feliz a pesar de las dificultades.

Los dos habían quedado en tener un nuevo encuentro para una entrevista, sin embargo, esta nunca llegó. “A principios de enero me llamó y me dijo ‘lo mío se ha puesto feo’. Y me dijo que quería hacer un disco para despedirse”, revelaba Motos. Al ver que Pau había adelgazado considerablemente por la enfermedad, Pablo Motos se preocupaba por saber cómo avanzaba su estado de salud. El presentador recibía una dura respuesta: “Ya sabes cómo estoy. Estoy ya en la fase final. Quería una entrevista contigo para darle esperanza a la gente, pero ya no tengo energía”.

Según confesaba Motos, Pau Donés le contó que lo único que le apetecía era “mirar por la ventana porque tenía unas vistas de puta madre”. Concluía su homenaje al artista destacando unas palabras que el líder de Jarabe de Palo afirmaba en su última entrevista en el programa: “La vida es un regalo”. El presentador, visiblemente emocionado, recordaba a Donés como una persona que “desprendía alegría y ganas de vivir”. Para finalizar, Motos le daba el último aplauso a la figura del cantante.

Tras este emotivo momento, el presentador continuaba con la dinámica habitual del programa. Se sentaba con Cristina Pardo, Marron y Santiago Segura para comentar la actualidad. Pablo Motos destacaba la noticia del día: “La Fiscalía investiga al Rey Juan Carlos por el cobro de comisiones en el contrato del AVE a la Meca”. El presentador preguntaba si la inviolabilidad del Rey emérito le excluía de ser juzgado. Cristina Pardo aseguraba que, en principio, así es. Además, aseguraba que es previsible que veamos al monarca en el banquillo de los acusados, “aunque no será cuestión de días, pasará mucho tiempo”.

Otro de los temas que tocaba Motos, como es habitual en ‘El Hormiguero’ durante la crisis del coronavirus, es “la nueva realidad” tras la desescalada. “No me gusta nada el concepto de la nueva normalidad”, confesaba el presentador. E iba más allá: “Tenemos una situación horrorosa con la frasecita, nos lo quitaron todo de la noche a la mañana. Y lo que queremos no es lo nuevo, es lo de antes”. Así, Pablo Motos mostraba su disgusto con la normativa del Gobierno en la desescalada del confinamiento.