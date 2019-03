La faceta más oculta de Carla Pereyra: ¿en qué es experta la prometida de Simeone?

La pasada semana, la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) acaparó toda la actualidad, pues trajo consigo una visita oficial del presidente de Perú, Martín Vizcarra, a España, ya que este país era el invitado de este año. Eso provocó un sinfín de actos con los Reyes y las autoridades en los que el arte fue la excusa perfecta para ver a lo más granado de la sociedad peruana residente en nuestro país departiendo con nuestros monarcas y políticos.

Pero ARCO es mucho más que todos esos eventos y lo que realmente importa es el arte, ya que es una de las citas más importantes del mundo en el terreno del arte contemporáneo, lo que atrae a miles de amantes de este mundo a IFEMA durante los días en que se celebra. Y la semana pasada no fue una excepción, ya que allí se dieron cita tanto personalidades relacionadas con el arte y expertos como personajes conocidos.

Por ejemplo, en la pre-inauguración estuvieron Marta Ortega y Carlos Torretta, que no se pierden ni una edición, si bien ha habido una 'celebrity' que se 'ha destapado' este año como experta en arte, algo que la mayoría desconocíamos. Se trata de Carla Pereyra, la pareja de el 'Cholo Simeone, con la que ya planea su boda para este año.

Hace menos de un mes que la joven de 31 años dio a luz a su segunda hija con el entrenador del Atlético, Valentina, que vino al mundo el 11 de febrero. Si bien Carla está prácticamente recuperada y no ha dudado en volver al trabajo con motivo de la feria de arte, ya que fue una de las embajadoras de la fiesta que la casa de champán Ruinart organizó con motivo de ARCO en la galería Marlborough, donde se inauguraba una exposición de Botero. Y allí muchos descubrimos que no es solo una amante del arte, sino que también es una experta.

Porque pocos saben que antes de conocer al 'Cholo' trabajó durante dos años en Nueva York en una galería de arte, la del reputado marchante Lio Malca, muy reconocido en este segmento. Fue entre 2011 y 2013, después de la breve relación que mantuvo con el bailarín español Joaquín Cortés, por quien la conocimos en España. Carla recondujo así su carrera tras despuntar en su juventud como modelo de grandes firmas.

No obstante, además de sentir un profundo amor por el arte y tener muchos conocimientos, Pereyra también hace sus pinitos en este mundo, ya que pinta sus propios cuadros, aunque todavía no se atreve a exponerlos frente al público. En concreto, la argentina pinta paisajes y abstracto, por el momento, pero es algo que hace en la intimidad. Además, está empezando su propia colección de arte, pues durante esta fiesta confesó a la prensa que tras nacer su segunda hija -la mayor, Francesca, vino al mundo en 2016-, se 'autoregaló' una obra de Dokoupil, uno de los artistas contemporáneos más importantes del momento.

Al altar con un Chocrón de 50.000 euros

Este año será muy importante para la pareja de argentinos, que llevan ya varios años afincados en España por el puesto de Simeone en el Atlético, donde precisamente acaba de renovar contrato hasta 2022. Además de la llegada al mundo de su segunda hija en común, en 2019 piensan celebrar su enlace.

Fue a finales del pasado año cuando el técnico 'dobló la rodilla' y le pidió a su novia matrimonio tras casi cinco años de relación. Aunque en un primer momento se filtró que el 'Cholo' le había regalado una anillo de Cartier valorado en 5.000 euros, realmente se trata de uno de la casa Chocrón que cuesta 10 veces más, en concreto 50.000 euros. Así lo desveló la propia Carla en la fiesta de Ruinart a los medios, dejando ver la imponente joya.

Sobre la boda, la argentina confesó que todavía no tiene nada preparado ya que acaba de dar a luz, si bien tiene claro que no le gustaría casarse dando todavía el pecho, algo que sucedería si se celebrara este verano. Por ello, no descarta que se celebre en invierno, coincidiendo con el verano argentino, pues Carla quiere casarse en esta estación.

La boda será por lo civil, ya que el exfutbolista se casó con su primera esposa por la Iglesia y no tiene la nulidad. Cabe recordar que el 'Cholo' estuvo casado con la modelo argentina Carolina Baldini, con quien tuvo a sus tres hijos mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano, que han seguido sus pasos en el mundo del fútbol y hacen ya carrera como tales.