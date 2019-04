¿Qué famosos han estado en Coachella? Las 'celebrities' invaden el festival

Este pasado fin de semana, los ojos de medio mundo han estado pendientes de lo que ocurría en Los Ángeles, concretamente en Palm Springs, en pleno desierto. Porque allí se celebra, como cada año por estas fechas, el famoso festival de Coachella, el que más estrellas mundiales, 'celebrities' e influencerse reúne por metro cuadrado, lo que le convierte en un evento casi prohibitivo para el común de los mortales.

Este año, la representación española corría a cargo de Rosalía, que debutó en Coachella con otra actuación más para la historia. Pero otros artistas, como el 'reguetonero' J Balvin, también han causado sensación en un festival que empezó dedicado a la música alternativa y ha acabado sucumbiendo a lo más comercial. Sobre todo, por el tipo de público que aúna, que es de lo más VIP.

Así, este año hemos vuelto a ver numerosos rostros famosos disfrutar del festival. Por ejemplo, la representación Kardashian anual ha corrido a cargo de las benjaminas, Kylie y Kendall Jenner. La primera, que ha conseguido amasar una fortuna de 1.000 millones vendiendo pintalabios. Ha estado acompañada de su pareja y padre de su hija, el rapero Travis Scott.

Ver esta publicación en Instagram 💕🥰🦋💫⭐️✨🤪 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 13 Abr, 2019 a las 4:37 PDT

Por su parte, Kendall ha estado disfrutando de los conciertos con amigas como la esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin -ahora Bieber-, dejando de este modo a su chico, Ben Simmons, en casa. La modelo y ángel de Victoria's Secret estuvo en la sesión del diseñador y dj Virgil Abloh, creador de la marca Off White y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.

Ver esta publicación en Instagram @virgilabloh Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 13 Abr, 2019 a las 7:12 PDT

Otro ángel de la firma de lencería que se ha paseado por el festival ha sido Gigi Hadid, que ha mostrado a sus seguidores sus looks, quizá lo más importante de Coachella. Para el primer día eligió un pantalón blanco con top a juego y un original chaleco multicolor de estilo hippy. Además, iba engalanada con múltiples collares y adornos, como manda el 'dress code' del evento. Para el segundo día escogió un vestido largo de estilo 'boho' y las míticas botas Dr. Martens.

Y seguimos con la nómina de ángeles de Victoria. Alessandra Ambrosio, una de las veteranas y modelo de fama internacional, también ha compartido multitud de fotos en Instagram de cómo lo está pasando. Ha acudido junto a su 'squad' de amigas modelos dejando una impresionante estampa ante la famosa noria. También iba perfectamente ataviada para la ocasión, con jeans, mini-top y cardigán extra largo. Y, por supuesto, bolso de gran firma, en este caso Bulgari.

Selena Gómez, que ha estado un tiempo apartada de los focos y de los escenarios por sus problemas de salud relacionados con la ansiedad y los nervios, ha regresado por todo lo alto actuando en Coahella. Una buenísima noticia para sus fans y para el mundo de la música de la que ha dejado constancia en sus redes, donde está guapísima.

Obviamente, no podía faltar en Coachella una de sus reinas, de las primeras famosas que empezó a acudir hace ya más de un lustro. Paris Hilton ha dejado inmortalizado su paso por el festival con un posado en bikini ante la noria marca de la casa. Eso sí, todo estaba preparado, pues se trata de un gif digital, pues de su vestido neón todavía no ha dejado imágenes en su muro de Instagra, aunque sí en 'stories'.

Otro miembro de la 'jet set' de Los Ángeles y asiduo a Coachella es Brooklyn Beckham, al que las cámaras han pillado de lo más cariñoso con su novia, la modelo Hana Cross. La joven está ya totalmente integrada en el clan Becks, pues Victoria la adora y está encantada con que forme parte de la familia.

Uno de los artistas que ha vivido el festival al 100%, durmiendo en el recinto con su propia furgoneta -no en uno de los hoteles 5 estrellas que hay cerca- es el ex de One Direction Liam Payne. El joven colgó una fotografía en Instagram conduciendo su vehículo hacia Coachella, donde se le ha visto también disfrutar de la música y el ambiente. Justo cuando su nombre no deja de acaparar los tabloides británicos por su supuesta relación con la 'top model' Naomi Campbell.

¿Y la representación española? Como cada año, ha corrido a cargo de los influencers, que han acudido a Coachella con marcas como Hawkers-la que más ha llevado-, Nyx o Revolve. A falta de Dulceida, que nunca se lo pierde pero ahora está grabando su nuevo programa en Movistar+, Laura Matamoros y su chico, Daniel Illescas, Paula Gonu, Marta Carriedo, Marta Lozano, Teresa Andrés, Rocío Camacho, Marta Riumbau o Sara Fructuoso lo han dado todo en los conciertos de Rosalía y J Balvin. Todo ello, por supuesto, lo han mostrado debidamente en sus redes.