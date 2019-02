"Feliz no cumpleaños": Sánchez y el problema de soplar velas el 29 de febrero

Este año, febrero tiene solo 28 días, ya que 2019 no es un año bisiesto. Y eso significa que las personas que nacieron en un día 29, no tendrán oficialmente cumpleaños. Algo que le ocurre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apura los días como jefe del Ejecutivo antes de las elecciones del 28 de abril.

Sánchez nació el 29 de febrero de 1972, por lo que este año cumple 47 años. Pero si nos atenemos al calendario puro y duro, el presidente solo habría cumplido años en 11 ocasiones, la última en 2016 y la próxima el año que viene, 2020. No obstante, el tiempo ha pasado igualmente y Sánchez no es un niño de esa edad.

Por lo tanto, en el resto de años que no ha habido 29 de febrero, el presidente ha tenido que mover la fecha de su cumpleaños. Pero, ¿qué día es el correcto para hacerlo? ¿El 28 de febrero? ¿El 1 de marzo? Esto, como todo, va a elección de cada persona, aunque hay diversas teorías que aconsejan sobre cómo hacerlo.

Por ejemplo, la llamada 'magia blanca' -opuesta a la negra, que sería oscura-, establece que los nacidos en 29 de febrero deben celebrar su cumpleaños a partir de las 12 de la noche del 28 de febrero, pero no deben extenderlo más allá de las 5 de la madrugada del 1 de marzo. Si bien hay muchas más curiosidades sobre este curioso día, que se produce cada cuatro años cuando se suma la porción de horas restantes de lo que tarda cada año en dar la vuelta al Sol la Tierra, que son 365.

Cosas que no sabías del año bisiesto

Además de Pedro Sánchez, hay otras muchas personas que nacieron en 29 de febrero, en año bisiesto, por lo que se han unido para formar la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, de la que no sabemos si es miembro el presidente. Esta asociación calcula que hay solo una posibilidad entre 1.461 de que un bebé nazca en este día. Según la BBC, actualmente hay en el mundo 4,1 millones de personas nacidas en este día.

Este club es por ahora online y de momento tiene 10.000 integrantes, una cifra que no es baladí. Porque nacer en este día tiene más problemas además de decidir cuando festejar el cumpleaños. Por ejemplo, burocráticamente. Aunque ahora los padres pueden inscribir a sus hijos en el Registro Civil como nacidos el 29 de febrero, antes no se podía y tenían que hacerlo el 28 de febrero o el 1 de marzo aunque no hubieran nacido ese día. Igual sucede para tramitar algunos documentos u otras gestiones en las que las entidades tienen su calendario fijado en el 28 de febrero.

Otra cosa que sucede en año bisiesto que no es nada favorable es que el 29 de febrero es un día que trabajamos gratis. Porque el salario anual no varía por eso, y sigue siendo el mismo que en los años que hay 365 días. Por eso, en 2008 en Maryland se inició una especie de movimiento en contra de trabajar en 29 de febrero.