‘La isla de las tentaciones’ acaba: Pablo rompe con Mayka y quema a Rosito.

Telecinco emitía este domingo la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’. La emoción de los últimos días daba paso a la decisión final de las parejas. La expectación recaía en la pareja formada por Mayka y Pablo, que decidían romper su relación. La relación de los dos ha llegado a su fin después de tres años. La rubia del concurso decidía apostar por su idilio con el soltero Óscar.

El último encuentro de las parejas con los solteros ha deparado muchas sorpresas. “Me avergüenzo de esas imágenes. Es una persona que me ha gustado y ya está”, confesaba Mayka sobre su nueva relación con Óscar. Ante las imágenes de la infidelidad de su pareja, Pablo decidía quemar a Rosito, el oso peluche que simbolizaba el amor de Mayka. Esta le recriminaba su decisión: “En lugar de haber entendido que me he enamorado de otro chico has quemado a Rosito”.

Finalmente, Mayka decidía marcharse del concurso junto con Óscar, rompiendo así su relación con Pablo. Tras unos momentos de incertidumbre, el soltero aparecía en el plató para dar su punto de visto. Óscar, tras la pregunta de Sandra Barneda, confesaba que había conocido a Mayka de una manera muy especial. “Me voy Mayka”, decide finalmente

Después del encuentro entre Mayka y Óscar, el resto de parejas se enfrentaban a la última decisión. "Me da miedo que él vuelva con ella", confesaba Andrea sobre Cristian, que tampoco veía claro su futuro con Melodie. Tampoco Tom decidía marcharse con Sandra después de haber sido infiel a Melissa: “Necesito salir de aquí porque todo me va a recordar a el. Quedarme aquí va a ser muy psicológicamente duro”.

Tras la decisión del francés, la soltera dispuesta a conquistar a Tom, Sandra, confesaba que no tenía ningún sentido continuar en el programa. Así, Sandra Barneda despedía a la chica que ha acabado con la relación de Tom y Melissa. La pareja ha sido la protagonista del concurso al vivir momentos muy al límite. “Me voy solo”, afirmaba el francés ante la presentadora. Por su parte, la soltera Sandra se indignaba ante la decisión de Tom. “Me da mucha pena dejar a tras a Sandra, pero necesito ser feliz”, aseguraba el francés.