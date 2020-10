Bertín Osborne visitaba este viernes a Vicky Martín Berrocal en ‘Tu casa es la mía’. Con Sevilla de fondo, la diseñadora se sinceraba con el presentador sobre su faceta más personal y familiar revelando algunos episodios desconocidos de su pasado y, sobre todo, de su presente. Frente al río Guadalquivir, Vicky confesaba al presentador uno de sus secretos más ocultos: la existencia de tres hermanos, fruto de una relación extramatrimonial de su padre. “Tenía a tres hermanos en Madrid y no los conocí hasta el día de mi boda”, comentaba.

La diseñadora revelaba por primera vez los detalles de “la vida paralela” de su padre, José Luis Martín Berrocal. “Mi padre tuvo dos mujeres a la vez, pero no se casó con ninguna”, afirmaba Vicky. Este secreto familiar le ha acompañado durante años y es ahora cuando ha decidido sacarlo a la luz. Es más, aseguraba que conoció a sus hermanos poco tiempo antes de su boda con Manuel Díaz, 'El Cordobés'.

“Hoy tengo ganas de contar mi historia”, aseguraba Vicky ante Bertín. La diseñadora se mostraba más sincera que nunca. Incluso su madre, Victoria Martín Serrano, no tenía ningún reparo en hablar sobre la doble vida de su difunto marido: “Cuando descubrí que mi marido tenía otra familia, le dije que no quería que dejase a esa señora, pero que en el carro íbamos a ir montadas dos familias”. Madre e hija demostraban estar muy unidas y mantener una relación muy cercana. Además, Victoria confesaba ser muy seguidora de Bertín.

La relación de Vicky con 'El Cordobés' le ha marcado de por vida. Así lo confesaba la diseñadora: “Es el hombre de mi vida”. A pesar de estar separados desde 2001, los dos mantienen una excelente relación. Vicky confesaba que el día que le conoció le apuntó en un papel hasta siete números suyos para no perder el contacto con él. Sobre el padre de su marido, la invitada de Bertín revelaba que, en una ocasión, Manuel Benítez le confesó que sí era el padre de Manuel Díaz.

A pesar de que el padre de Manuel no quiso reconocerlo como su hijo, Vicky afirmaba que ‘El Cordobés’ no le guarda ningún rencor y, es más, “siempre sintió admiración por él”. Hoy en día, Vicky está felizmente enamorada de su novio, Joao, sobre el que ha desvelado cómo surgió su amor. “Yo lo he pasado muy mal en el amor. Yo entendía que el amor estaba relacionado con el sufrimiento. Desde el momento en el que lo conocí descubrí lo que era el amor sano”, desvelaba.