Martina, la hija de Luis Figo, sale con un miembro de la familia real española

Luis Figo y la modelo sueca Helen Svedin son uno de los matrimonios más unidos y admirados del mundo del fútbol. La pareja se casó en 2001 y desde entonces no se han separado, a pesar de que el luso ha vivido en numerosos países por su profesión. España fue donde más raíces echaron, pues Figo jugó en el Barcelona y después en el Real Madrid, y aquí se establecieron con tres hijas, Daniela, Martina y Stella, que ya son unas jovencitas que empiezan a vivir su propia vida al margen de sus padres, sobre todo la mayor, que vive y estudia en Inglaterra.

Por su parte, Martina, la mediana de 17 años, ha heredado el físico espectacular de su madre y con su larga melena rubia y sus medidas ya ha hecho algunos pinitos en la moda. Precisamente, la joven es protagonista en la prensa portuguesa estos días, pero no por su incipiente carrera de modelo, sino por su relación amorosa que le emparenta con nada menos que la familia real española.

Porque tal y como ha desvelado la revista lusa 'Flash', la joven sale con Luis Osorio, nieto de Victoria Eugenia de Figueroa y Borbón, prima del Rey Juan Carlos. El joven, de 21 años, no es ningún desconocido en el 'papel couché', pues sus padres son Ioannes Osorio y la también ex modelo y presentadora Blanca Suelves.

Como ha desvelado la prensa del país vecino, la pareja acudió a la boda de un primo de Luis -Juan José Suelves Osorio- el pasado fin de semana, lo que confirma la relación totalmente y que ya conocen a sus respectivas familias. Los dos jóvenes, que se conocieron en el colegio privado Runnymede College de La Moraleja, donde ambos estudiaron, llevarían alrededor de cinco meses de discreta relación.

Mientras Martina intenta ser modelo, Luis estudia en el mismo centro que su 'primo' Froilán de Marichalar Borbón, el The College for International Studies (CIS), la exclusiva universidad donde también está matriculada Alba Díaz, la hija de 'El Cordobés'. Aunque el joven aristócrata es algo mayor que su chica, parece ser que tanto Luis como Helen están encantados con él. Un noviazgo que, de fructificar, emparentaría al ex jugador del Real Madrid con la familia real.