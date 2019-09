El gran cambio de Irene Junquera: de estrella de la prensa deportiva a 'GH VIP'

La casa de 'GH VIP' se abrió la pasada noche para recibir a los concursantes de la séptima edición de este formato, el cual ha desplazado ya completamente al de personajes anónimos. Los rostros conocidos funcionan mejor para la audiencia y Telecinco ha vuelto a apostar por ellos este año. El casting, de nuevo, es de lo más variado y está muy logrado, con algunos de los personajes del momento y otros televisivos históricos, como Mila Ximénez, Alba Carillo, Antonio David Flores, Anabel Pantoja, Kiko Kiménez... Y otras novedades y sorpresas que nos han dejado con la boca abierta.

Porque cuando pensábamos que llegábamos a la primera gala con el casting cerrado, 'GH' nos volvió a sorprender anunciando varios fichajes de última hora: Antonio David, el maestro Joao, el italiano Gianmarco Onestini -de 'GH' Italia- e Irene Junquera. La periodista deportiva fue el último nombre que se conoció y que dejó a todos boquiabiertos, porque en ninguna quiniela se barajaba.

Así, la madrileña se ha convertido en la 15º concursante del 'reality', algo que nadie esperaba y que ha acaparado ya la atención de los medios. Porque si por algo se ha caracterizado Irene en todos los años que lleva en televisión es por dedicarse exclusivamente al periodismo deportivo, aunque también ha tenido alguna aventura como presentadora.

Si bien, como ella misma ha dicho, ha querido "liberarse de prejuicios" y entrar en la casa para que se le conozca un poco más. En Instagram se despidió de sus fans -tiene 285.000 seguidores- asegurando que ella iba a ser "la misma de siempre" y que esperaba su apoyo. Así, se embarca en una de las mayores aventuras de su vida la cual puede cambiarla por completo.

La chica del momento hace unos años

Como casi todos recordarán, conocimos a Irene Junquera hace más de una década cuando se inició en la prensa deportiva en el programa 'Punto Pelota' de Intereconomía, presentado por Josep Pedrerol, con el que formaba un tándem de lujo que arrasaba en audiencia cada noche. Así, Irene se convirtió en la chica del momento, con todo el mundo pendiente de ella cuando salía en pantalla y siguiendo cada uno de sus movimientos.

Aunque se especuló con su fichaje por cadenas más grandes, ella siempre se mantuvo fiel a Pedrerol, al que considera su mentor y a quien debe gran parte de su fama. En 2013, Julio Ariza, director de Intereconomía, decidió despedir a todo el equipo de 'Punto Pelota' encabezado por el catalán en una sorpresiva decisión que dejó a los fans del programa desolados.

Pero un año más tarde el formato volvía bautizado como 'El chiringuito de los jugones' en la cadena Nitro de Antena 3. Irene continuó en su labor de copresentadora y como 'voz de la audiencia' leyendo sus mensajes en redes al programa. Poco después pasó a ser colaboradora y tertuliana, aportando sus propias noticias y puntos de vista. Esta labor la compaginó con el programa 'Zapeando', de La Sexta, en lo que fue su salto a otro tipo de programas.

Si bien en 2017 se despidió de ambos formatos para fichar por Mediaset. Estuvo con Risto Mejide en el extinto 'All you need is love... o no', un programa efímero que le llevó a Factoría de Ficción, donde estuvo presentado 'Safari: a la caza de la tele' hasta hace pocos días. Ahora, Junquera ha dado otro paso en su particular evolución y ha apostado por un formato para ella totalmente desconocido que nada tiene que ver con la prensa deportiva ni con lo que ha hecho hasta ahora y donde tendrá que demostrar hasta qué punto sabe aguantar la presión de un 'reality'.

Su vida amorosa, en el punto de mira

Desde que comenzó en 'Punto Pelota' su situación sentimental siempre ha sido de gran interés, pues mucho se llegó a especular con posibles relaciones con algunos de los futbolistas que acudían al programa o a los que entrevistaba. Si bien todos esos rumores se acallaron cuando se conoció su noviazgo con el piragüista Cristian Toro, de la Selección Española, con el que estuvo muchos años.

Su relación era totalmente sólida e Irene fue testigo de las numerosas victorias del deportista en estos años, siendo la más importante la medalla de oro en K2 200 m junto a Saúl Craviotto. No obstante, hace un par de años su relación terminó por sorpresa e Irene rehizo su vida junto al actor Pablo Puyol, aunque no dudaron mucho. También se le ha relacionado con el artista Rayden, si bien ahora no estaba saliendo con nadie, al menos de forma pública.