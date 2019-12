Mar Torres se sincera acerca de Froilán: "Nuestra relación no se acabará nunca" 

Mar Torres-Fontes Fuertes ha decidido abrir su corazón en las páginas de la revista Vanity Fair. Esta joven de 21 años, natural de Murcia, forma parte de una de las familias más ricas de España, los dueños de El Pozo Alimentación. Aún así, su fama no se debe a esta empresa sino a su relación intermitente de casi cinco años con Felipe Juan Froilán.

El sobrino del Rey Felipe y Mar se conocieron cuando solo eran unos adolescentes en el internado Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza en Guadalajara. Allí forjaron una estrecha amistad que poco o nada podrá destruir. Así lo cuenta la propia Mar en su primera entrevista pública: "El internado de Guadalajara fue lo más duro de mi vida. ¡Vivía en un convento! Te quitaban el móvil, te hacían comer toda la comida del plato... Felipe y yo nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!".

Y es que a pesar de las idas y venidas, Mar asegura que lo suyo con Froilán es inquebrantable: "Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos". Una voluntad que se ha visto trastocada últimamente por las informaciones aparecidas sobre ella y sobre la pareja.

Mientras algunos se apresuraban a confirmar el fin del noviazgo, la propia pareja reaparecía públicamente para dejar claro que lo suyo continúa. Además, Mar se ha convertido en protagonista de numerosos titulares por su nueva profesión como influencer: "Me interesa mucho la industria de la moda. No sé bien todavía dónde enfocarme, pero estoy pensando seriamente en cursar los dos últimos años de la carrera en Londres o Milán (...) Me gusta llamar la atención. Me dicen que mi look es parecido al de Rihanna".

Aún así, no todo ha sido positivo en estas últimas semanas: "Lo peor de este boom han sido las críticas. Ha habido alguna muy dura. Pero lo he puesto todo en manos de mis abogados. También me ha servido para recibir el cariño de mi gente. Mi familia me apoya, pero está un poco en alerta", y es que Mar niega todas las operaciones estéticas que le han asignado: "(La nariz) es lo único que me he operado. Hace un tiempo me puse algo de labios, pero nada más. ¡Solo tengo 21 años!".