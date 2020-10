María del Monte abre la puerta a una reconciliación con Isabel Pantoja

Bertín Osborne se desplazaba este viernes hasta la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra para reunirse con María del Monte. La cantante se sinceraba con el presentador sobre su vida profesional y personal. Con sus respectivas pruebas PCR hechas, los dos comenzaban el programa por un paseo por el Palacio de San Benito, donde María confesaba que adoptó su apellido artístico de la patrona de su pueblo, la virgen del Monte.

Recordando su infancia, la invitada de Bertín comentaba que de pequeña tuvo un problema de mareos y, en ocasiones, no podía sostenerse en pie y se desplomaba. “A mí me pasaba lo mismo”, respondía el presentador. Además de los éxitos profesionales de la artista, María del Monte se abría a Bertín para confesa cómo ha vivido la muerte de su hermano Antonio, que fallecía el pasado mes de marzo como consecuencia del coronavirus. "He vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna", afirmaba.

"Yo no he perdido un hermano, que también, he perdido a mi alma gemela", aseguraba la artista, visiblemente emocionada. Además, explicaba que está cansada "de que la gente me diga 'Tú eres fuerte". Sin duda, este tema sacaba a relucir el lado más sensible de María. Han pasado varios meses, pero aseguraba que “la herida está aún abierta”. A pesar de ello, intenta ser fuerte para continuar cuidando de su madre, Bibiana, de 95 años, que vive ajena a la pérdida de Antonio. "Mi madre no sabe nada, Bertín", explicaba.

Otro de los temas que era inevitable tocar es la nula relación que María mantiene con Isabel Pantoja, con la que mantuvo una gran amistad en el pasado. Incluso confirmaba a Bertín que ella es la madrina de la hija de Isa Pantoja, hija de la tonadillera, a pesar de que “hace mucho tiempo que no la veo”. Sobre Kiko Rivera, la artista aseguraba que “es un niño muy noble”. Bertín intentaba indagar en esta relación de María con la familia Pantoja, pero la cantante no se mostraba muy por la labor de responder a ciertas preguntas.

“¿Por qué no ves a tu ahijada?”, se interesaba Bertín. “Porque no la veo”, respondía María. La artista se mostraba incómoda al abordar este tema: “Tú pregunta, pero yo hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar”. El motivo de la enemistad actual de María con Isabel es una incógnita que la entrevistada no ha querido desvelar: “Yo creo que las circunstancias… Los mayores, a veces, metemos la pata y pasan cosas que no tendrían que haber pasado”. Eso sí, sobre si podría retomar su amistad con la viuda de Francisco Rivera, María no cerraba la puerta del todo: “Yo en la vida no me planteo el futuro, será lo que tenga que ser, pasará lo que tenga pasar. Hay que intentar cada día sacar lo mejor y ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible”.