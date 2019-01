No le hizo falta ir a Eurovisión: 'Lo malo', la canción más escuchada en 2018

Quedarse a las puertas de ir a Eurovisión no es ningún drama. Es más, puede ser hasta una ventaja. Y si no que se lo digan a Aitana y Ana Guerra, que no lograron el pase para acudir al festival el pasado año pero rompieron las pistas de baile con su tema, 'Lo malo', que precisamente fue la canción más escuchada en España en 2018. Y cualquiera puede dar fe de ello.

La canción de Brisa Fenoy ha alcanzado el máximo puesto de 100 canciones 2018 que elabora Promusicae, entidad que aglutina al 95% de las productoras fonográficas españolas, se basa en las escuchas digitales por 'streaming'. Después de 'Lo malo', las canciones que más han sonado en dispositivos digitales pertenecen en su mayoría al género de 'reggaetón'.

Así, 'Dura' (Daddy Yankee), 'Sin pijama' (Becky G con Natti Natasha), 'Te bote' (Nio García), 'Me niego' (Reik, Ozuna y Wisin), 'Usted' (Juan Magán con Mala Rodríguez), 'Vaina Loca' (Ozuna y Manuel Turizo), '1 2 3' (Sofía Reyes), 'Teléfono' (Aitana) y 'X', la pieza que rubrican de modo conjunto Nicky Jam y J Balvín.

En cuanto a álbumes, Ozuna lidera el Top 100 de 'streaming', por encima de 'El mal querer', de Rosalía. En el caso de ventas físicas, Pablo Alborán repite de nuevo como en 2017 gracias a 'Prometo', mientras que Manuel Carrasco ('La cruz del mapa') y Pablo López ('Camino, fuego y libertad', completan esta clasificación.

Estos datos son parte del informe anual de la venta de música en España en los últimos 12 meses que elabora Promusicae. Pendiente del cierre definitivo del ejercicio, ha adelantado que el importe global de las ventas generadas por el sector crecerá ligeramente por encima de los 232 millones de euros contabilizados en el ejercicio de 2017. Esta tendencia de estabilización en las ventas ya se pudo entrever a la hora del balance del primer semestre de 2018, que se cerró con 107,5 millones de facturación: un ligero incremento del 0,4% respecto a idéntico periodo del año previo.

El panorama económico viene definido por la "imparable evolución" del mercado digital, que ya supone el 70% del mercado total, donde destacan las suscripciones premium a los servicios de 'streaming', que se incrementan en cerca del 50% superando ya los 2,3 millones de abonados en España.

Según Promusicae, el avance en este terreno se debe en gran medida a la aceptación del público ante una oferta de servicios cada vez mayor con opciones y soluciones mejor adaptadas a todos los usuarios. Sin embargo, la venta de formatos físicos registra una nueva caída, aunque sigue representando un volumen de venta importante, no solo entre los artistas clásicos, sino también entre los artistas recién llegados al panorama musical que son seguidos por un púbico juvenil.

A su vez, a pesar del incremento en este tipo de consumo de música, se produce un ligero descenso en los ingresos por 'streaming' audiovisual (YouTube y Vevo, fundamentalmente). "Estas plataformas de vídeo siguen sin reportar un retorno justo a autores y productores musicales por la masiva visualización de sus canciones, una histórica discriminación que se ha convertido en la reclamación prioritaria de la directiva del copyright para los productores de música y que actualmente se debate en las instituciones europeas", ha lamentado la asociación.