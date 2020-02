Jesús y Gerard de OT 2020 se enzarzan: "Te estoy diciendo que no me vaciles"

Nueva bronca en Operación Triunfo 2020. En esta ocasión han sido Gérard y Jesús los que han mantenido una fuerte discusión durante la cena, después de que el primero hiciera una broma a otra de las concursantes del programa.

La conversación giraba entorno a una participante del año anterior, Sabela. Eva recordó que Sabela era de Galicia, como ella. En ese momento, Gerard le hizo una broma a Eva: "¿Por cada persona que sea de Galicia va a saltar?".

Fue entonces cuando Jesús se metió en la conversación y contestó a Gerard. La discusión comenzó. "Te estoy diciendo que no me vaciles", llegó a decir Jesús a Gerard. Jesús siguió: "Desde el primer día sigues igual, así que te pido por favor que pares, por lo menos conmigo".

Luego, el andaluz hablando con otra compañera, Nia dijo: "Me lleva retando desde que entró, lo he hablado contigo un montón de veces. Hay veces que no aguanto". E incluso el andaluz llegó a decir que quería irse del programa.