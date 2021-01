Una pareja en la cuerda floja: primer 'flechazo' en la Isla de las Tentaciones

'La isla de las tentaciones 3' da su pistoletazo de salida con un supuesto romance. Marina ha entrado junto con su pareja Jesús y lo cierto es que parecía, en un primer momento, que nada ni nadie podría derrumbar las bases de su amor... pero en tan solo 24 horas ha habido un cambio de los que te hace darte cuenta de que lo que tienes no es lo que querías. Isaac ha entrado con una labia en el reality de la que no ha podido resistirse la pareja de Jesús.

Y es que 'el lobo' (apodo con el que llaman a Isaac) ha sido el elegido por Marina para tener la primera cita. Ha confesado 24 horas después de conocerle que ya tiene afinidad con él, siendo las miradas más cómplices que hemos visto en la historia de este programa. Jesús se ha mostrado muy molesto porque se ha dado cuenta del tonteo que ha visto por parte de su novia en tan poco tiempo y se ha quedado bastante preocupado.

Tras la presentación la primera noche, Marina estuvo hablando largo y tendido con Isaac y parece que en esas conversaciones, nuestra protagonista se ha dado cuenta de la complicidad tan bestial que siente con 'lobo'. Y lo cierto es que las palabras las podrán manipular, pero las cámaras cogen todos los momentos y los espectadores hemos podido ver como verdaderamente hay un feeling entre ellos bestial, pero tendremos que esperar a la próxima entrega para ver qué sucede entre ellos.

La nueva entrega, producida por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones, se ha presentado este martes en una rueda de prensa telemática que ha contado con Sandra Barneda, presentadora del formato por segunda vez consecutiva y que ahora también estará al frente de "El debate de las tentaciones" -los lunes entre Telecinco y Cuatro-. Rodado en la Península de Samaná, en República Dominicana, a lo largo del verano, esta tercera edición -que durará 11 semanas- incorpora una gran novedad visual: La luz de las tentaciones. Se trata de una alarma que se activará cuando algunos de los concursantes esté siendo infiel a su pareja.

"Los concursantes no sabían de la existencia y la verdad es que va a ser la clave de esta nueva edición porque ellos sabrán que alguien ha pasado el límite, pero no quién", ha señalado Barneda. En cuanto a cómo será esta edición, la presentadora ha confesado que esta temporada será "la más emocional de todas las que se han hecho hasta ahora". "Lo bueno que tiene este formato es que demuestra que ocurre algo que en la vida real no vemos, ver a nuestra pareja cuando no está con nosotros, y eso hace que se afloren muchos sentimientos. Lo que provoca que en la isla todo lo que ocurre sea imprevisible", explicaba.