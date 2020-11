Melyssa desvela toda la verdad sobre su ruptura con Tom: "Jugó conmigo".

La segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ concluía este domingo con el "debate definitivo" del programa. Los protagonistas del ‘reality’ de Telecinco se volvían a ver las caras para ajustar cuentas de sus idas y venidas en el amor. La primera en pisar el plató era Melyssa, que acudía al programa para enfrentarse, una vez más, a su ya expareja, Tom. "Volvería a comportarme igual", aseguraba la exconcursante después de recordar que ‘La isla’ le ha servido "para quitarme la careta y dejar a Tom".

"Soy una persona que siempre ha buscado una estabilidad, me imaginaba el resto de mi vida con Tom", confesaba el francés ante Carlos Sobera. Dispuesta a confirmar su ruptura con Tom, Melyssa afirmaba que sus celos no se desataron por casualidad en el primer acercamiento de Tom a Sandra, su actual pareja: "No es el hecho del lametazo, es el hecho de la traición".

Melyssa se ha convertido en una de las protagonistas de esta edición del formato, por lo que todos los colaboradores querían conocer su versión de la ruptura con su ex. "Él psicológicamente jugó conmigo", respondía. Con Tom ya en plató, se producía un duro enfrentamiento entre los dos. El cruce de acusaciones no tardaba en producirse. "No estoy loca", comentaba Melyssa ante aquellos que cuestionaban sus celos en la relación con el francés.

La ya expareja de Tom aprovechaba la ocasión para atacar al francés: "Me vendió una clase de persona que no era". Sobre una posible reconciliación, Melyssa despejaba todas las dudas: "Para mí no significas nada". Tom también ofrecía su versión de los hechos. El exconcursante no entendía los ataques recibidos ante su infidelidad con Sandra dentro del concurso. "España, perdón por enamorarme", ironizaba el francés, que no asumía ninguna culpa.

Unos momentos más tarde, pisaba el plató la tercera en cuestión: Sandra. La tentadora defendía su relación con Tom a capa y espada, defendiéndolo de las acusaciones de Melyssa. Incluso criticaba a la expareja del francés. "Yo no hago montajes como tú, no necesito prepararme nada, cariño", respondía Melyssa. Tom aseguraba que su expareja se comportaba de esa manera porque aún está enamorada de él. Sin embargo, se llevaba un gran zasca por parte de Melyssa cuando esta mostraba en el programa los mensajes de Tom en los que le aseguraba que la quería. Así, Melyssa ganaba la batalla de su reencuentro final con Tom.