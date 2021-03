Una alfombra roja virtual con amigos, cerveza y jamón: "Ya lo celebraremos"

Los nominados a la 35 edición de los Premios Goya han comentado en un encuentro virtual previo a la ceremonia cómo asisten telemáticamente a la gala, acompañados de amigos y familia, algunos degustando cerveza y jamón y hasta improvisando un rap sobre la "extraña" situación a la que la pandemia ha abocado a los galardones. "Alfombra roja verde o marrón, lo que está claro es que este año es en mi salón", ha rapeado David Galán, nominado a Mejor Guión Adaptado por 'Orígenes Secretos'.

Desde los rodajes en los que se encuentran trabajando, en hoteles o sus propias casas, acompañados de compañeros de trabajo o sus seres queridos en un formato diferente al que están habituados, todos ellos han coincidido en que se trata de una gala muy especial y única, al tiempo que han deseado poder volver al formato tradicional el próximo año cuando la pandemia de coronavirus quede superada.

El director de 'Adú', Salvador Calvo, nominado a Mejor Director por esta película, la favorita de la gala con 13 nominaciones, ha reconocido que "es una pena no poder estar en Málaga" pero ha adelantado: "Ya lo celebraremos".

Javier Cámara, nominado a mejor actor por 'Sentimental', está en el salón de su casa, con amigos y pareja y ha asegurado que ha comprado "de todo", como jamón y cerveza. "Va a ser una gala maravillosa --ha vaticinado--. Esperamos todos un poco de sorpresa, improvisación, emoción, porque es año especial para todos. Aflorarán lágrimas y alegrías y muchos errores que tendrán que ser perdonados por la gente, porque es muy complicado de hacer". Posteriormente, en conexión con la alfombra roja en Málaga el actor ha augurado que va a ser "un maravilloso caos". "Si sale mal, improvisaremos", ha dicho.

Por su parte, Cesc Gay, nominado a mejor director y película, por 'Sentimental', está acompañado de la productora de la película, Marta Esteban y ha apostado a que va a ser "la mejor gala de todas". Esteban, por su parte, ha añadido que quizá estarán "más relajados" que "en una gala fría".

David Verdaguer, nominado a Mejor Actor Protagonista por 'Uno para todos', vive la gala esta noche desde su casa en Madrid. "Me parece raro pero la seguridad es lo primero. Hay ganas de abrazar pero gracias a todos por el esfuerzo de sacar adelante esta gala", ha destacado.

Por su parte, Amaia Aberasturi, nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'Akelarre', ha reconocido que la pandemia ha provocado "una gala rara" debido al formato híbrido con la que se va a llevar a cabo aunque, como ha puntualizado: "Es mi primera vez así que no tengo con qué compararlo".

Por su parte, Natalia de Molina, nominada al Goya a Mejor Actriz de reparto por 'Las Niñas', sigue la gala desde un balcón con vistas a la Gran Vía. De Molina ha indicado que "siempre hay nervios" porque "son los Goya" y más aún "en un año como este tan distinto", por la pandemia de la Covid-19. Si gana la estatuilla, dice que "sería increíble" y se lo dedicaría "a toda la gente de la película".

Alejandro Sanz, nominado por primera vez a un Goya a Mejor Canción por 'El verano que vivimos', ha reconocido nervios en una noche que vive desde Miami en su casa con su pareja, en el estudio de grabación que tiene habilitado. "Hemos comentado lo raro que es todo esto, lo de hacerlo desde casa. Me hubiera encantado que fuese presencial, pero las circunstancias son las que son. Vamos a intentar disfrutarlo y me he vestido para la ocasión", ha bromeado.

La directora Icíar Bollaín, nominada a Mejor Dirección por la película 'La boda de Rosa', ha explicado que se encuentra en San Sebastián rodando una nueva película, 'Maixabel' por lo que seguirá la gala desde el apartamento de alquiler en el que se encuentra. "Estoy en esta ciudad de paso", ha reconocido, aunque ha indicado que pasará la noche acompañada por gente del equipo y por la actriz Blanca Portillo.

En cambio, Paula Usero --nominada a Mejor Actriz Revelación por 'La boda de Rosa'-- ha agradecido que la gala sea desde casa, donde seguirá el evento. "Estoy bastante agradecida de estar en casa porque estoy muy nerviosa y en realidad creo que si estuviera allí lo estaría más", ha reconocido.

Rozalén, nominada a Mejor Canción por 'Que no, que no', de 'La Boda de Rosa', que sigue la gala desde el estudio de grabación, ha reconocido que cuando se enteró de que iba a ser telemática le entró "un poco de bajoncillo" pero está "feliz porque jamás en la vida" pensó "que iba a estar nominada a un Goya".

Mientras, el director Bernebé Rico, nominado a Mejor Dirección Novel por 'El inconveniente', va a ver la gala desde su casa que ha personalizado "con una alfombra roja en el suelo del salón", al igual que Kiti Mánver (nominada a Mejor Actriz Protagonista por 'El inconveniente') que ha explicado que estar en su casa no le resulta "agridulce" ya que se trata de "una experiencia extraña" y "algo digno de vivir". Además, ha calificado como "acto de valentía, generosidad y amor de toda la gente que conforma el cine español" el hecho de poder realizar esta gala.

Por su parte, Juana Costa, nominada a Mejor Actriz de Reparto por 'El inconveniente', disfrutará de la gala desde un hotel de Madrid, donde estará acompañada de seres queridos como su madre o su pareja. "Es una situación muy rara pero hay que vivirlo con alegría", ha afirmado. En cualquier caso, ha reconocido que le falta "poder estar allí con todos los compañeros nominados porque esta es la noche del cine español" que, no obstante, ha augurado "va a ser una noche inolvidable".

Los nominados a Actor Revelación Janick ('Historias lamentables') y Chema del Barco ('El Plan') han coincidido en que la gala de este año va a ser diferente. Del Barco ha apuntado, en cualquier caso, que va a ser "muy divertido". "Yo ahora estoy haciendo un bolo en Cuenca y estoy con mi familia. Si no hubiera sido así, no podría ser. Vamos tener la suerte de que esperemos sea la única gala confinada, pero esto tiene su gracia", ha comentado.

Janick, por su parte, ha afirmado que es una ceremonia "bastante especial" que no se les va a olvidar. "Van a pasar los años y se nos va a recordar por esta gala. Tiene sus pros e inconvenientes. Estamos con nuestras familias y seres queridos, aunque nos habría gustado vivir la gala con todas las de la ley. Es nuestra primera gala y solo nos toca disfrutarla", ha señalado.

El director de 'Ane', David Pérez Sañudo, nominado al Goya a Mejor Película, está siguiendo la gala desde una casa en el campo, en Burgos, junto a la actriz Patricia López Arnaiz, nominada a Mejor Actriz protagonista y a Jone Laspiur, nominada a Mejor Actriz revelación. "Cuando supe que nos íbamos a reunir, me dio una gran alegría, estamos en un lugar en Burgos, en el campo, y vamos pasar un día muy bonito", ha asegurado Jone Laspiur. Por su parte, la actriz Patricia López ha indicado que es "raro" ver la alfombra roja telemática. "No había imaginado nada de esto", ha añadido.