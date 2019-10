Las prendas de Uniqlo por menos de 60 euros que no encontrarás en Zara

Este jueves, Madrid recibe por todo lo alto a una de las marcas que más tiempo lleva esperando. La japonesa Uniqlo desembarca en la capital después de varios años intentándolo y tras abrir dos tiendas en Barcelona. La capital estaba ansiosa de tener un establecimiento de la firma que quiere rivalizar con Zara pero con una filosofía totalmente opuesta: nada de tendencias; básicos de calidad que duren y que sean útiles.

Así, su propuesta llega a Madrid, donde se espera una apertura por todo lo alto -incluso se ha llegado a decir que podría estar Roger Federer, su principal embajador, algo que la empresa no ha confirmado- e incluso colas para entrar en la tienda que estrenan en la calle Goya. Para calentar motores, ha llevado a cabo una campaña publicitaria con sus propios 'influencers', personajes célebres por sus carreras profesionales, como el patinador Javier Fernández, el estilista y diseñador Pelayo Díaz o la chef Samantha Vallejo-Nágera.

¿Y qué nos ofrece Uniqlo? Como decíamos anteriormente, propone prendas básicas, para el día a día y para el trabajo, con un plus de calidad, confort y realizadas con la última tecnología. La firma nipona invierte mucho en I+D para dar con tejidos novedosos que se adapten a la figura y que, además, duren. Así, hay varias prendas en las que vale la pena invertir. Su precio es algo superior a Zara y compañía, pero hay productos que no superan los 60 euros que pueden ser muy interesantes de cara a este otoño/invierno.

Por ejemplo, en el apartado femenino, los vestidos de punto son perfectos para ir al trabajo y no pasar frío. Se trata de vestidos de corte midi, amplios y cómodos que se pueden combinar con todo tipo de calzado, desde botas a zapatos. Por 59,90 hay vestidos midi de lana extrafina de merino de 3D, los cuales prescinden de las costuras para que resulten más cómodos. Las camisas de franela y pana son un clásico que han vuelto fuerte este año, y en Uniqlo hay numerosos modelos de cuadros o lisas perfectos para no pasar frío y dar un toque diferente a los looks de oficina. Su precio es de 29,90 euros.

Es interesante el terreno de los pantalones vaqueros, pues Uniqlo ofrece diferentes modelos con novedades técnicas que favorecen la comodidad y un 'fit' perfecto. Los 'beauty compression' tienen el doble de elasticidad que un vaquero normal que garantizan la comodidad y que se adapten perfectamente a la silueta. Su precio es de 39,90 euros, al igual que los ultra elásticos, que tienen un 40% de expansión y un 80% de recuperación, es decir, que aunque estiren mucho no dan de sí y no se agrandan. Además, son vaqueros con tejidos agradables que no resultan duros, sino todo lo contrario. Los hay de diferentes modelos, de los skinny puros a los rectos.

En cuanto a los plumas, que son su especialidad por conseguir que aíslen del frío y el viento con la máxima ligereza, sus precios pueden superar los 100 euros, pero hay algunos disponibles por 59,90 que repelen la lluvia y la nieve y se pueden plegar. Algo básico para las mujeres son las camisetas interiores que incorporan sujetador, algo que supone un plus de confort. Las hay desde 19,90 euros.

En el apartado masculino, las parkas también son una buena inversión. Igualmente, las hay de precios bastante elevados, aunque podemos encontrar otras más asequibles como las Blocktech, que bloquean el viento y la lluvia, y valen 59,90 euros. También están las reversibles que combina el punto con el tejido impermeable y es perfecta par practicar deporte en el exterior.

Otro de sus éxitos son los pantalones chinos, pues tiene diferentes modelos y tallajes para ajustarse a los gustos de cada uno. Los tobilleros Ezy son muy favorecedores y los más de tendencia. Tienen cinturilla elástica y estilizan la silueta. Los hay de diferentes tejidos, como la pana, y cuestan 39,90 euros.

Sin duda, en el apartado masculino lo mejor son las camisas. Porque Uniqlo cumple el sueño de muchos y proporciona prendas que no se arrugan. Las hay con diferentes tipos de cuello -inglés, italiano y americano- y además, no requieren mucho mantenimiento gracias a su cuidada composición. Su precio es de 29,90 euros y las hay en diferentes colores.