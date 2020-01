La doble faceta de Banderas en los Goya: de la emoción con Almodóvar a su baile

El Goya a mejor actor caía en manos de Antonio Banderas por su interpretación en ‘Dolor y Gloria’. En su discurso de agradecimiento, el actor rendía un homenaje a Pedro Almodóvar: "Esto es de Pedro. Llevamos 40 años y ocho películas juntos. Nunca has traicionado a tu cine por nada. He aprendido mucho de ti, de la vida. Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí". Y no paraba ahí. "Espero que no se cierre el círculo con Almodóvar y que podamos seguir trabajando juntos", explicaba ante un emocionado Almodóvar.

Antonio Banderas también se emocionaba al recordar por la fecha en que ganaba este Goya: "Hoy se cumplen tres años que sufrí un ataque al corazón. Y me habéis dado este regalo. No solamente estoy vivo, si no que me siento vivo". Así se despedía entre aplausos de los asistentes. Tan solo unos minutos más tarde, el manchego subía a recoger el Goya a la mejor dirección por ‘Dolor y Gloria’ y respondía a Banderas: "Con el discurso de Antonio estoy muy conmovido".

Ya en un tono más festivo, Banderas también sería el responsable de despedir la gala: el punto y final de la fiesta del cine español lo ponía el malagueño. Tras ganar su primer 'cabezón' como mejor actor en su propio país, el artista sorprendía despidiendo la gala con ‘A Chorus Line’.

El actor mostraba su faceta de bailarín para despedir la emisión y así también aprovechaba para reivindicar su otra faceta como empresario, la que le llevó a inaugurar en el Teatro del Soho de la ciudad de la Costa del Sol el musical del mismo nombre. El estreno internacional tuvo lugar el pasado mes de noviembre y ha colocado a Málaga como destino de ocio para este tipo de espectáculos.