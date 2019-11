De "fuck Vox" a la apropiación cultural: todas las grandes polémicas de Rosalía

Rosalía y Vox están 'a tortas' en las redes sociales. Todo empezó cuando el lunes, tras las elecciones generales y al convertirse el partido liderado por Santiago Abascal en tercera fuerza política, la cantante escribió un conciso y claro 'tuit': 'Fuck Vox'. Un mensaje que ya ha sido compartido por cerca de 70.000 personas y que no han pasado por alto los medios de comunicación.

Fuck vox — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 11, 2019

Pero el partido de ultraderecha no iba a quedarse callado, y este martes ha contestado a la artista con un mensaje también muy contundente: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria". Una frase que el partido ha rescatado del cofundador de Falange Española de las JONS, Ramiro Ledesma. Así, la polémica está servida.

Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria. https://t.co/FJGFg1i1h8 pic.twitter.com/1myMEFKWDG — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 12, 2019

La cantante nunca antes se había manifestado políticamente, pero siempre, a través de su música y sus entrevistas, ha dado muestras de tener una ideología muy diferente a la del partido conservador. Y el resultado del 10-N le ha hecho estallar.

Este es solo el último episodio polémico en el que se ha visto envuelta esta catalana de 26 años, la cual ha logrado colocarse como una de las artistas internacionales del momento y la española con más premios Grammy Latinos. Todo el mundo quiere trabajar con ella y celebridades internacionales la alaban y adoran su música, haciendo que haya hoy en día poca gente que no la conozca.

Pero el éxito siempre trae aparejada la polémica, y Rosalía ha generado ya bastantes desde su explosión como fenómeno. Una de las más sonadas sucedió el pasado verano, cuando el alcalde de Valladolid 'destapó' lo que cobra la cantante por concierto, indicando en Twitter que a este consistorio le pedía medio millón de euros por actuar en sus fiestas.

Este ingente caché fue muy criticado, pues muchos lo consideran desorbitado. Por ello, Rosalía no dudó en aclarar las cosas y contestar al alcalde por la misma vía, en redes. Negó que el montante fuera ese, aunque reconoció que su show no es precisamente barato porque hay mucha gente implicada trabajando en él. De hecho, el misterio se desveló cuando cantó en Córdoba y el Ayuntamiento informó de que la actuación había costado algo más de 200.000 euros.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) March 23, 2019

Cuando ganó sus Grammy Latinos hace unos meses, de nuevo volvieron a lloverle críticas, pues al incluirle en esta categoría, muchos pensaron que se equivocaban, que Rosalía no era una artista latina, pues estos premios estarían solo limitado a los latinoamericanos. Algo paradójico cuando Alejandro Sanz lleva ganando estos galardones toda su carrera.

Y es que su música ha sido cuestionada en muchas ocasiones. Sobre todo, ha sido acusada de apropiación cultural por cantar flamenco sin ser gitana, algo que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, la Mala Rodríguez le acusó de eso, diciendo que no tiene nada contra ella, "pero la apropiación cultural existe" en una entrevista con 'S Moda'.

La activista Noelia Cortés fue más allá y le acusó de utilizar a los gitanos "como algo cool" para hacerse famosa. "Rosalía coge rasgos culturales ajenos, que son la resistencia de pueblos desfavorecidos históricamente, y los usa como quien se pone unas pestañas postizas. Desde su privilegio racial y económico puede vestirse de barrio bajo y de marginalidad sin sufrir lo que sufre la gente que sí vive esas cosas", dijo. Incluso le acusó de "antigitanismo".

Rosalía tampoco calló ante estos envites y en una entrevista en 'Billboard' dijo: "Hago música en español porque el flamenco es mi gran inspiración, pero hace unos meses grabé una rumba en catalán ["Millonària"]. Canté en inglés con James Blake porque tenía una canción preciosa, "Barefoot in the Park". Los idiomas son como colores musicales, como instrumentos que puedes elegir. Hoy en día, las barreras musicales, tal y como los géneros, están tan diluidos que realmente no existen".

Como puede verse, la cantante no se calla ante todas las críticas y rumores que se crean sobre ella. Si por algo se ha caracterizado Rosalía es por su actitud valiente y su diferente manera de hacer las cosas. Ha revolucionado la música con su mezcla de flamenco y ritmos urbanos y eso a mucha gente le molesta. Además, no tiene problema en arriesgar más que nadie al vestir y en decir lo que piensa, aunque sea 'Fuck Vox'.