‘Sábado Deluxe’ hunde a Rafael Amargo tras su plantón: "Es algo indignante".

Rafael Amargo es el nombre más sonado en Telecinco. La imputación del bailaor por un delito de pertenencia a organización criminal y otro de tráfico de estupefacientes ha llamado la atención de la gran mayoría de los programas de Telecinco. ‘Sábado Deluxe’ había tomado la delantera y había promocionado la primera entrevista de Rafael Amargo tras su detención, pero, finalmente, el artista no ha acudido al plató. Por este motivo, el programa cargaba contra Amargo por no cumplir con su palabra y dejar al equipo plantado.

"Tras horas de negociaciones con la producción y dirección del programa, a las ocho de la tarde, Rafael Amargo dice que no", anunciaba Jorge Javier Vázquez, que presentaba el espacio de Telecinco. Muchos de los colaboradores criticaban al artista por haber faltado a su compromiso con el equipo del ‘Deluxe’. "Me parece una falta de profesionalidad lo que ha hecho Rafael Amargo", comentaba Lydia Lozano, que no dudaba en cuestionar al granadino.

Tras el plantón de Rafael Amargo, el equipo de ‘Sábado Deluxe’ se ponía manos a la obra para sacar adelante el programa. Con este objetivo, acudía al plató "un testigo que asegura que Rafael Amargo podría estar coqueteando con estupefacientes", como así afirmaba la presentadora. El testigo captado por el programa de Telecinco desvelaba algunos de los detalles más íntimos de Amargo: "Ha mantenido relaciones con hombres a cambio de dinero". El invitado improvisado aseguraba que Amargo había llegado a cobrar 20 euros por mantener relaciones sexuales con él.

El programa repasaba las últimas horas del bailaor. Según las informaciones de los periodistas del ‘Deluxe’, Amargo había protagonizado varios altercados durante su detención en la comisaría de la calle Leganitos, en Madrid. María Patiño, con la información en la mano, desvelaba más detalles de la polémica del momento en Telecinco: "Es indignante el comportamiento de Amargo en los calabozos enfrentándose a los policías".

Aunque Amargo ha sido puesto en libertad con cargos, los colaboradores del programa indagaban en los motivos de su detención. "Rafael Amargo era consciente de que estaba siendo investigado por la policía", aseguraba Miguel Frigenti. También Kiko Matamoros criticaba al andaluz porque, según manifestaba, "regalar droga es incitar al consumo". En sustitución de Amargo, el programa invitaba a Klein, exnovio del artista. "Se perdía por los baños de los sitios y luego volvía de otra manera, más alegre", confesaba.