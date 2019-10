Antonio David y Kiko Jiménez se enfrentan por Gloria Camila

Jordi preguntaba a Antonio David por la vuelta de qué concursante se sentía más feliz: El Cejas, Kiko Jiménez o Hugo Castejón. Una cuestión a la que el ex de Rocío Carrasco contestaba de manera sincera que, sin duda, de la vuelta del Cejas ya que con él se lo había pasado muy muy bien, a pesar de haber echado de menos también a Kiko, ya que se conocen desde que este era pareja de la hija de Ortega Cano.

La sinceridad del padre de Rocío Flores, lejos de ser aplaudida, provocaba la peor de las reacciones en Kiko Jiménez, que aprovechaba para echarle en cara al exguardia civil alguna de las cosas que ha visto estando fuera de la casa y que no le han gustado: "Tú has dicho que yo para no salir del concurso era capaz de hacer cualquier cosa. Has tenido una conversación con Estela diciéndole que yo era capaz de volver con Gloria Camila". Unas acusaciones por las que Antonio David no estaba dispuesto a pasar: "Yo, lo único que he dicho es que igual, dentro de un tiempo, porque os queréis tanto, podéis volver a estar juntos", se explicaba. Ademas, añadía que es acojonante que Kiko vuelva a la casa de Guadalix indignado porque en una conversación se saque el tema de su expareja.

"¿Qué es, la manera de hacer vídeos?", atacaba Jiménez, y continuaba: "He visto gente criticándome y tú no me has defendido" Antonio se enfurecía y estallaba: "Ahora no me vengas con la lágrima… que vienes de fuera y…", insinuando que Kiko sabe cómo están las cosas fuera del concurso, que maneja mucha información del exterior y que podría estar echándole en cara todo eso para ganarse el aplauso del público.

Jordi intentaba poner paz desde plató, y se encontraba con otra mala contestación por parte de Antonio David, que le decía: "No, Jordi, no me cortes ahora que quiero aclararlo. Que no venga con la escopeta cargada…" Un incendio que, por suerte, Estela sofocaba de una manera radical: "Creo que podemos tener una conversación los tres y aclarar las cosas. Pero no es el momento".

Mila ponía la nota de humor y añadía: "Yo he preguntado cómo venía Kiko. Me decían que relajado… ya lo veo, ya lo veo… Qué semana más bonita".