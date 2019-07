Las 'cosas inútiles' de Erundino: un mapa que ahora vale los 6,6 millones de 'Boom'

Han estado 14 veces a punto de llevarse el bote más alto de la historia de la televisión, pero el pasado lunes 'Los Lobos' lo consiguieron. Las preguntas de la bomba final de 'Boom' las iban respondiendo de una en una y de carrerilla. Y llegó la 15. Más de cuatro millones de espectadores saben ya como se llama el golfo del Mar Báltico situado entre Suecia y Finlandia: Botnia. En esas décimas de segundo que tienen los concursantes del programa de Antena 3 para dar la respuesta correcta una cara lo decía todo. La de Erundino Alonso. Se la sabía. Su mente iba por delante de la de sus compañeros porque sabía que conseguían el premio tras 504 fracasos. Su voz resonó por encima de la de los demás. Suyos y de Alberto, Manu y Valentín son ya los 6,6 millones de euros que les entregará la cadena en el plazo estimado (unos tres meses).

¿Cómo pudo Erundino saber la respuesta con tanta rotundidad? La clave está colgada en el pasillo de su casa. "Cuando me cepillo los dientes me gusta salir a ver un mapa del mundo". Asegura que es un fanático de la geografía y disfruta "mirando el mapa porque es otra forma de viajar". Y así, entre cepillado y cepillado, algún día se fijó en ese golfo de Botnia, en algún archipiélago perdido, en el nombre de alguna capital recóndita...

Relata que unos amigos suyos que estuvieron de visita por la zona le contaron "lo bonito que es y lo especial que se convierte el viaje si además eres un apasionado de las aves", como es el caso de este ingeniero de montes. El golfo de Botnia será uno de los sitios a los que viaje Erundino, pero junto a Valentín Ferrero, Manuel Zapata y Alberto Sanfrutos. Tambén tienen claro que irán a la Patagonia. Por ahora tienen que tener "tiempo material de asimilarlo todo", confiesa a La Información.

También tendrán que asimilar el gran pellizco que se lleva Hacienda del bote más alto de la historia de la televisión: los 2.559.700 euros del dinero acumulado más el bote de 4.130.000 euros. "Los que son ricos tienen mucho dinero", dice Erundino. Los 6,6 millones de euros que han ganado lo dividen entre cuatro "aunque es como si lo dividimos entre siete y cuatro partes es para Los Lobos y tres partes para Hacienda", reflexiona. El ministerio de María Jesús Montero se quedará con el 46,3%.

Otra cosa en la que Erundino ha pensado mucho es en esa última pregunta que les hace ganadores. "Esos segundos los he visto muchísimas veces y cada vez que lo hago me emociono", confiesa. No cree que la tanda de preguntas fueran fáciles. "En todas las bombas finales siempre hay cinco preguntas 'con trampa' que hacen que pierdas". En este caso, para uno de los creadores del nombre del grupo por la pasión que siente por dicho animal, la más difíciles fueron el apellido de Michael Cane, "que yo lo sabía porque días antes Manu nos comentó justo que era Douglas", así como el nombre del autor de la canción de los 70 "que solo se sabía Alberto". Y quiere recalcar una cosa: "ya no es solo saberla, sino la rapidez con la que tienes que reaccionar para que no se vaya el tiempo".

El último programa de Los Lobos en 'Boom' -por ahora- era el último de los tres que durante una jornada de grabación se hacen. "Los dos primeros los bordamos y nos quedamos a una pregunta de llevarnos el bote. El tercero la actuación fue pero". Erundino reconoce que el día que "sonó la flauta" fue uno de los peores como concursantes. No los eliminaron de casualidad y si de media consiguen sumar hasta 5.000 euros en su casillero a base de responder y acertar preguntas en esa ocasión solo se quedaron en 3.600 euros por culpa de los errores. "Estábamos ya cansados", asegura. Pero eso no impidió que a la hora de la verdad cada uno se concentrara como sabe y hoy puedan hablar del famoso bote ya como algo anecdótico.

El concurso más visto de la televisión acaba de ganar ahora cuatro espectadores, que se sumarán a las 2,2 que cada tarde se sientan frente al televisor para ver el espacio presentado por Juanra Bonet porque 'Los Lobos' aseguran que seguirán viéndolo. Los días que transcurrieron entre el momento exacto en el que consiguen el bote y el día de su emisión tuviero que hacerse un poquito los "suecos" para evitar ser descubiertos. Erundino lo tuvo fácil porque todos los días le toca viajar desde Alcalá de Henares (Madrid), donde vive, hasta Guadalajara, donde trabaja en la Junta de comunidades de Castilla La Mancha en la gestión del lobo en la provincia.

Está claro que son pocos los que se quieren sentar en una mesa con un Trivial en el centro con cualquiera de ellos. Se conocieron en 'Saber y Ganar' y un momento de desesperación tanto laboral como de salud de Valentín hizo que acabaran presentándose al concurso de Antena 3. Tras recibir 504 K.O. de los creadores de las preguntas al final resultaron ganadores. "Intentar saber lo que nos iban a preguntar era todo un reto". La actualidad les jugó más de una mala pasada. Ahí quedará para siempre en su memoria que el día de se creyeron que Gisele Bündchen era la modelo mejor pagada unos días antes le había superado Kendall Jenner. El encargado de tenerlos al día en temas relacionados con la actualidad era Manu. Antes de grabar todos recibían un mensaje de Whatssap con lo que había acontecido últimamente: los Goya, los Oscar, la Liga, elecciones, fijaches... El resto de la cultura la llevas en el ADN.

En el caso de Erundino su madre ya obtuvo premio extraordinario en su carrera de filología románnica. "Recuerdo estar con el diccionario de griego en la mano y jugar a adivinar el origen de algunas palabras". Y por si alguien tenía alguna duda siempre ha sido de los más listos de la clase, "el empollón". Reconoce que para acabar teniendo tantos conocimientos de lo que muchos deniminan 'culturilla general básica' "te tiene que gustar". Una de sus aficiones es, por ejemplo, leer revistas de historia.

Y así poco a poco y gracias a todos esos conocimientos que un amigo suyo ha bautilizado como las 'cosas inútiles de Erundino' Los Lobos ya son "no millonarios" pero sí los ganadores del premio más alto de la historia de la televisión gracias poniendo en lo más alto un programa de conocimientos. En este sentido Valentín tiene otra frase de un escritor: "Si no puedes alargar la vida hazla más ancha". Y por supuesto, en el pensamiento de todos siempre estará el concursante más sabio de los cuatro, un quinto lobo que tras dejar el programa por problemas personales fue sustituido por el más reciente, Alberto. Se trata de José Pinto, que falleció dos meses después de hacer historia al llegar a responder a más de una bomba el solo. "Si no fuera por el no estaríamos aquí".