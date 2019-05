Duras palabras de Jorge Javier Vázquez a las 'Azúcar Moreno' tras su abandono 

El domingo se produjo el abandono de las Azúcar Moreno y Jorge Javier Vázquez ha querido zanjar el tema sin tardar demasiado durante la última gala de 'Supervivientes'. El presentador ha sido muy tajante y en un tono muy serio ha asegurado que su marcha "fue de una manera absolutamente injustificada dejando tirados al programa y a Mediaset España". Ellas escuchaban fuera del plató. Cuando entraron el presentador pidió el absoluto silencio y que no les dieran ningún aplauso, y así fue.

Lo que hasta ese momento era una fiesta, en Telecinco parece que se paró el tiempo para, durante un corto paréntesis, despedir a las concursantes que han intentado justificar su marcha pero que poco han podido decir al ser cortadas constantemente por Jorge Javier al grito de "estáis mintiendo y estaba preparado".

"Preferimos hacer esto a hacer un mal concurso porque fuimos con toda la ilusión del mundo pero la cabeza nos jugó una mala pasada y en lugar de hacer algo mal", empezó Toñi intentando justificar la marcha de las Azúcar Moreno del programa. "Estás mintiendo y si lo hiciéramos público la imagen quedaría peor. El silencio te favorece", decía un cortante presentador.

Pero el rapapolvo no quedó ahí: "Habéis sido una gran decepción personal para los que os habían apoyado.y un abandono superficial, premeditado y poco profesional ha hecho que la infracción sea todavía más grave, teniendo en cuenta el daño que sabéis que hacéis al programa", leía Jorge de un comunicado.

"Habéis demostrado falta de respeto al trabajo de muchas personas y ya sois personas non grata en Mediaset y tardareis mucho tiempo en pisar un plató en esta casa", concluía.

El presentador ha dejado caer que con los argumentos que las hermanas Salazar habrían dado para romper el contrato "se me han caído los palos del sombrajo porque yo nunca pensé que alguien pudiera utilizar esas tretas para abandonar el concurso". Jorge quería evitar seguir hablando con ellas, que en ningún momento se han sentado sino que han sido recibidas en mitad del plató, de pie y casi sin maquillar. "Contáis con la elegancia de la productora porque si no, de verdad, si se diera a conocer lo sucedido os pediría que no volvierais a pisar ni un plató ni un escenario". Y se explica Jorge Javier: "Llevo 20 años en esta profesión y jamás me había encontrado algo como esto. Sois una liantas profesionales. lo que habéis hecho exige dedicación", concluye.

Encarna intentaba hablar de vez en cuando e insistía en que "la gente se equivoca.". Pero rápidamente escuchaba una frase cortante de Jorge Javier: "Habéis tangado a la productora. Lo de la Pantoja os vino bien para largaros, queríais la pasta previamente apartadañ..."

Y esta vez a ellas en la cara Jorge Javier le dice lo que varios colaboradores de la cadena llevan comentando desde su marcha: "Habeis cometido una falta muy grave. Tenéis un contrato firmado. A partir de este momento Mediaset y la productora solo tendrán contactos con vosotros para resolver temas legales", acaba.

Según adelantaba Pepe del Real por la mañana en 'El Programa de Ana Rosa', habrían facturado unos 350.000 euros de haber llegado a la final, a lo que habría que sumar hasta 60.000 euros por visitas a algunos programas y entrevistas. En total unos 120.000 euros 'limpios' para cada una.