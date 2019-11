El asombroso privilegio de Joaquín Reyes por ser invitado platino de Motos

Como la mayoría de los invitados platino que van a 'El Hormiguero', Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes llegaban en coche descapotable hasta el plató de Pablo Motos. Ernesto empezado bromeando: "Cómo se nota que vengo con el platino, que si viniera yo solo no me habrías dado este recibimiento". Pero los lujos no habían hecho más que empezar.

Tras una breve entrevista promocional en la que Pablo comentaba con los invitados futuros proyectos, Joaquín se pegaba la tarjeta platino en la cabeza para hacer rabiar a su compañero y le decía algo así como que, ese trocito de plástico, podía hacer cosas increíbles. Pablo Motos respondía asintiendo con la cabeza e invitaba al humorista a que decidiera qué quería hacer con la tarjeta de invitado de honor.

"¿Puedo pedir unos altramuces, unos kikos gordos y que me los traigan?", preguntaba el cómico. Pablo y Ernesto lo miraban esperando a ver qué locura se le iba a ocurrir al humorista, que continuaba: "No, ya sé lo que quiero. Quiero cambiar mi pedido". "Pide lo que quieras, tú eres el invitado platino", decía Motos sin miedo. "Es que, a mí lo que me gusta es el caviar", decía Joaquín.

Sorprendentemente, pasados solo unos minutos Reyes estaba comiendo una tostada con caviar sobre la mesa de 'El Hormiguero'. "Ahí tienes", señalaba Pablo con orgullo de haberlo conseguido tan rápidamente. Joaquín cogía una cucharada y la untaba por la tostada de pan para comérsela. "Madre mía de mi vida", decía Pablo. "Ya no quiero más", aseguraba Joaquín continuando el chiste tras dos cucharadas de caviar. "Como se acostumbra la gente", remataba Ernesto Sevilla.