El alcalde de Moscú califica de "difícil" la situación y decreta el lunes día festivo.

Ante el avance del grupo de mercenarios Wagner, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha anunciado que el próximo lunes será considerado festivo y ha pedido a la población que evite desplazamientos en la medida de lo posible ante la "difícil" situación.

La jornada festiva será efectiva para varios organismos públicos y empresas, pero no para los servicios públicos o la industria militar, según ha explicado Sobianin en su página de la red social VKontakte. "He decidido (...) declarar el lunes día no laborable para minimizar los riesgos, con la excepción de las autoridades y empresas de ciclo continúo, el complejo militar-industrial y los servicios municipales", ha indicado.

Además, Sobianin ha alertado de que el tráfico puede estar cerrado en ciertas zonas, por lo que insta a la población a evitar desplazamientos, una recomendación que se suma a la declaración de este mismo sábado por la que se incluye a Moscú en la zona de aplicación de la operación antiterrorista.

Se suspenden o aplazan los eventos multitudinarios

La medida incluye la suspensión o aplazamiento de los eventos multitudinarios como las graduaciones escolares o los partidos de la liga de fútbol. La región de Voronezh también está incluida. La Fiscalía Metropolitana de Moscú ha informado por su parte de restricciones por la aplicación del régimen de operación antiterrorista en cuanto al desplazamiento de ciudadanos, el uso de medios de transporte personales o las comunicaciones.

Rusia se encuentra en estado de alerta tras la rebelión protagonizada esta pasada noche por el grupo de mercenarios Wagner con su líder a la cabeza, Yevgeni Prigozhin, que ha tomado la ciudad rusa de Rostov, sede del mando militar ruso para el sur, y estaría avanzando hacia la capital rusa.

La operación fue ordenada por Prigozhin tras denunciar la muerte de muchos de sus mercenarios en un ataque del propio Ejército ruso, que el Ministerio de Defensa, enfrentado desde hace meses al líder de los mercenarios, ha desmentido categóricamente.