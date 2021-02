Ana Obregón a Irene Montero: "A veces las neuronas nos van despacio"

Ana Obregón ha querido dejar su opinión sobre la polémica que se está generando entorno a la celebración o no de concentración el próximo 8M. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde hace mención a que la "ministra de Igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia". Continúa la presentadora de televisión, que este año despidió 2020 en las Campanadas junto a Anne Igartiburu, asegurando que "desde el respeto" y iba a "refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de lsa neuronas con tanto lío nos van despacio".

Muy crítica, Obregón enumera a continuación cuatro puntos sobre lo sucedido hace ahora justo un año y la situación actual. Empieza apelando a estudios científicos que han demostrado que "si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes". Recoge Obregón que ayer murieron en España 400 personas por la pandemia y que las mutaciones "mal llamadas cepas, se contagian a pesar de llevar mascarillas si no hay una distancia de dos metros". Recurre también a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "los verdaderos expertos" para recordar que "aconsejan evitar aglomeraciones".

Pero no queda ahí la crítica. La artista clama que "todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando". Y espeta: "Por favor, no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir". Y en este punto quiere puntualizar que "no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer".

"Este es mi humilde consejo ,Irene", continúa, "de una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar (como dicen has hecho) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento".

Y concluye: "Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos".