Denuncian un botellón grabado desde la UCI Covid de un hospital en Madrid

El final del estado de alarma ha desatado la euforia en una parte de la sociedad que desde el pasado sábado a las 00:00 horas han tomado las calles de varias ciudades españolas. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, lamentaba el domingo las imágenes que se produjeron en distintos puntos de la capital, con aglomeraciones de personas de botellón festejando el fin del toque de queda. Un tuit que refleja esa realidad se ha convertido en viral después de que un enfermero denunciara un botellón frente al hospital donde estaba de guardia y donde numerosos enfermos de coronavirus siguen luchando entre la vida y la muerte. Los expertos ya advierten de que "los botellones tendrán consecuencias".

Madrid. Turno de noche en una UCI Covid. Estas son mis vistas ahora mismo. Esta es la libertad que quieren estos energúmenos. Se nos está quedando una sociedad bonita....#madrid @policiademadrid @IdiazAyuso @Monica_Garcia_G @PabloIglesias @equipoGabilondo pic.twitter.com/QQbgDDdPgW — Daniel Savoini🔻 (@saavooiinii) May 8, 2021

"Las imágenes son una pesadilla. No sé cómo alguien se puede lanzar a la calle como si aquí no pasases nada, es una insensatez, pero más insensato es que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) haya decidido terminar con el estado de alarma y lanzarnos al vacío", trasladaba Villacís en declaraciones a los periodistas tras terminar un acto por el Día de Europa. No es la única que tacha de pesadillas esas imágenes. El jefe de anestesiología del hospital Puerta de Hierro en Madrid, Javier García, dejaba claro en declaraciones a Antena 3 Noticias que "los botellones tendrán consecuencia" tras hablar de "decepción" e "impotencia".

Recordaba que las UCI todavía están llenas de pacientes que siguen ingresados sin superar la cuarta ola de la pandemia y puntualizó que a día de hoy son numerosos los nuevos ingresados con edades desde los 40 años. Lamentaba que durante la pandemia son muchos los profesionales que "estamos dando lo mejor de nosotros" y que se sigan repitiendo "esos botellones y esas actitudes totalmente irresponsables que "traerán consecuencias por desgracia".