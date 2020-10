El último 'salvavidas' de Canarias: ¿se atreverán a volar ingleses y alemanes?

Canarias ha tenido 'suerte'. La autonomía ha recibido noticias esperanzadoras en los últimos días: se 'libró' de las restricciones impuestas por el Ejecutivo con el nuevo estado de alarma y ya está fuera de la lista negra de los destinos de viaje para los alemanes e ingleses. Los dos logros no son casualidad, porque el archipiélago ha luchado para doblegar la curva del virus y borrar el 'trauma' de haber notificado el primer positivo en España durante estos meses. El trabajo está hecho. El último balance del Ministerio de Sanidad cifra su tasa de incidencia en 77,41 casos por cada 100.000 habitantes, un número calificado como favorable por la guía Covid del Gobierno y los estándares de la Unión Europea. La pregunta ahora es si será suficiente para dar por iniciada su recuperación.

Todo está listo, pero los turistas tienen que desplazarse. Desde Aena han confirmado a 'La Información' el aumento de vuelos desde que se anunció la vía libre otorgada para la región: "La programación de operaciones de llegada a los aeropuertos canarios desde Alemania desvela un importante incremento. Los datos muestran 61 aterrizajes en la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre y 79 para la semana siguiente (del 2 al 8 de noviembre), un 30% más". No es posible hacer el mismo cálculo para Reino Unido todavía porque las aerolíneas no han cargado al sistema todos los cambios, según la compañía que gestiona la navegación aérea, pero se espera una tendencia similar. Las autoridades son conscientes de que no pueden bajar la guardia para mantener esta buena racha, por lo que han impuesto la obligatoriedad de contar con una prueba negativa para ingresar a las islas este lunes.

Las cifras presentan un panorama esperanzador, aunque desde Aena no dan nada por sentado ya que "esta programación puede cambiar notablemente los próximos días". El archipiélago canario depende en gran parte del turismo y más de la mitad de sus visitantes internacionales procede de Alemania y Reino Unido, según los datos del Instituto Canario de Estadística. El Gobierno regional no desperdiciará este 'salvavidas' para tratar de mitigar el daño causado por los dos parones causados por la Covid -el primer estado de alarma y los vetos por los rebrotes del verano- y ha anunciado una convocatoria de incentivos promocionales de casi un millón de euros para las aerolíneas que se distribuirá en los próximos dos meses.

El fin del veto para los viajes a Canarias es una gran noticia para la industria turística, pero desde la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) también piden prudencia ("Todavía es pronto para sacar conclusiones") y recuerdan que el 40% de los hoteles que pertenecen a su red siguen cerrados. La asociación insiste a La Información que las autoridades deben trabajar para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios con el objetivo de no poner en jaque la posición privilegiada que ostenta la autonomía en estos momentos.

Aún así, algunos hoteleros han decidido no rendirse ante la coyuntura, como los gestores del emblemático Hotel Santa Catalina, que prevé abrir sus puertas en el puente de Todos los Santos. El acontecimiento es especial porque el Grupo Barceló invirtió unos 24,5 millones en reformar el edificio histórico que ha estado cerrado desde mayo del año pasado. Sus huéspedes suelen tener un alto poder adquisitivo que la isla puede aprovechar ya que el precio de una noche en sus habitaciones oscila entre los 144 y 660 euros. El hecho de que la empresa haya apostado por mantener esta fecha para retomar la actividad regala un ración de optimismo al resto.

No solo los 'grandes' tienen mucho que perder. La Información se ha puesto en contacto con la Asociación Canaria de Turismo Activo para conocer cuáles son las perspectivas económicas de las empresas de servicios del sector. Las compañías de esta asociación ofrecen a los turistas la oportunidad de disfrutar de experiencias como senderismo y windsurf, y calculan pérdidas de más del 60% de la actividad si los aviones no tocan tierra en la isla. El presidente la agrupación, José Luis Echevarría, ha destacado que "el 71% de estos negocios atraviesan dificultades económicas, y la reactivación de la industria es crucial porque ésta es la temporada alta de la isla. No podemos dar marcha atrás ahora. Hay mucha esperanza en torno a la vuelta de los ingleses y alemanes".

El éxito de Canarias no está garantizado pero es la única autonomía española que cuenta con las condiciones epidemiológicas para intentar ponerse en pie tras golpe de la Covid. Su incidencia acumulada de 77,41 casos por cada 100.000 habitantes le permite recibir turistas y reactivar sus principales actividades. Las comunidades que más se acercan a este umbral privilegiado son Baleares, con una tasa de 170,43 positivos y la Comunidad Valenciana, con una de 171,01. El Gobierno central ha preferido incluirlas en el nuevo estado de alarma y ha advertido de que la situación de todas las CCAA puede cambiar si la evolución de la pandemia no muestra signos de mejora.