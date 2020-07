¿Por qué no viene el turismo? España, el tercer país de la UE con más incidencia.

La economía española se ha tambaleado estos últimos días por el revés de la esperada recuperación del turismo que han causado siete países de la UE al implantar cuarentenas obligatorias a los viajeros que pisen el suelo español y publicar recomendaciones de no visitar a España. Los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han insistido en varias ocasiones en la necesidad de utilizar criterios epidemiológicos para tomar este tipo de decisiones, pero, ¿qué dicen estos? El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades coloca al país como el tercero en la lista de territorios de la zona con un mayor número de casos por cada 100.000 habitantes.

El portazo más sonoro a la 'nueva España' lo ha dado Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson impuso una cuarentena de 14 días obligatoria para los que viajen a España, un claro freno para que los británicos –que conforman el 18% de los turistas de cada año- disfruten del verano en la península ibérica. Pero, los datos epidemiológicos avalan su decisión. La incidencia de la Covid-19 en UK es de 15,0 casos por cada 100.000 habitantes y la que combaten el Ejecutivo de Pedro Sánchez es de 47,2, unos 32,2 más.

Holanda también dio la espalda a España, pero fue un poco más preciso. Países Bajos recomendó este martes a sus ciudadanos no trasladarse a Barcelona y sus alrededores de no ser necesario tras clasificar la zona como "naranja" por los brotes registrados. La advertencia no se quedó en un mero consejo. El Gobierno europeo ha urgido a sus ciudadanos que se encuentran en la localidad gobernada por Quim Torra a "regresar de inmediato" y someterse a una cuarentena en casa para evitar la propagación del virus. Las autoridades del territorio vecino han pedido a sus ciudadanos "mantenerse alerta" porque un empeoramiento de la situación puede producirse a "un ritmo rápido". Holanda cuenta con una incidencia de transmisión del virus de 11,9, un valor que está 35,3 puntos por debajo del español.

Alemania se suma a la lista. El Ministerio de Exteriores alemán hizo un llamamiento a sus ciudadanos a no hacer viajes turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra por las cifras de infección en las CCAA. Pese a reconocer que los contagios "han bajado fuertemente" a nivel general en España, ha insistido en que "hay focos regionales" con una incidencia elevada. Pero, los alemanes han lanzado un salvavidas a España al excluir a Baleares y Canarias de la lista de lugares no recomendados para pasar el verano. Ningún país debe bajar la guardia ante el virus y el señalamiento de la nación capitaneada por Ángela Merkel también se puede justificar a nivel científico. Alemania presenta una incidencia de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, y la del territorio español asciende a 47.

Otro país que ha levantado las alarmas sobre los traslados a España es Francia, que ha pedido precaución a sus ciudadanos a la hora de cruzar la frontera con Barcelona. El país galo también registra una incidencia muy inferior a la española (16). Bélgica, con un alcance de 29,1 ha ido más allá del consejo y ha prohibido a sus ciudadanos viajar a Huesca y Lleida. Irlanda actualizó su lista de "países verdes" este lunes, pero no incluyó a España; y Noruega, con una incidencia acumulada de 2,6 impuso un confinamiento de 10 días para todo el que pase por el país debido a los más de 300 rebrotes que contabiliza Sanidad.

Las zonas españolas vetadas por estos siete países europeos tienen una incidencia alta. El Ministerio de Sanidad cifró en 42,7 el alcance en Barcelona en la semana 13 al 19 de julio. Para la misma fecha, Huesca registró una de 149,69; Zaragoza, una de 109,98 y Navarra, de 48. Se puede ir más al fondo de la cuestión. Las autoridades alemanas explicaron en una rueda de prensa que uno de los criterios para decretar que una zona es segura es que no supere los 50 contagios por cada 100.000 habitantes. El último balance de la situación de la Covid en España muestra que varias comunidades no lo cumplen, como Aragón (199,96), Cataluña (71,14), y Navarra (87,13). Pero, no todo el país está en esas condiciones.

Los posibles "corredores verdes"

Hay zonas que registran una incidencia más baja y pudieran representar un riesgo menor para los turistas. Un ejemplo es Baleares, donde el número de cuadros por cada 100.000 habitantes es de 4,0; Cádiz, donde es de 1,43; y Málaga, que registra 4,5. Estos valores son inferiores a los que ostentan con orgullo seis de los siete países que amenazan con dar la estocada final al turismo español.

Las comunidades autónomas han elevado las precauciones contra el virus en los últimos días con la implementación de la obligatoriedad del uso de mascarillas, la restricción de aforos los locales, el registro de datos en los establecimiento de ocio nocturno... Estas 'incomodidades' y el constante aumento de casos nuevos que muestran las actualizaciones de Sanidad hacen difícil generar confianza en los socios europeos y ponen la recuperación del turismo entre las cuerdas.