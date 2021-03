CyL recupera las restricciones: vuelve a cerrar el interior de bares y restaurantes

Castilla y León sigue en su lucha contra el coronavirus. Ahora las autoridades sanitarias han decidido que el interior de espacios de hostelería, gimnasios y salas de juego de los municipios de Castilla y León más afectados por la Covid -más de 150 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días- estén cerrados desde el próximo martes por orden de la Junta, que ha anunciado este miércoles esta decisión que puede afectar a más de 50 municipios.

Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, convencido de que se trata de "aplicar la seguridad jurídica" acordada en el marco del Consejo Interterritorial de Salud de la pasada semana y no de "salvar la Semana Santa" al retrasar su aplicación a la próxima semana. "No hemos relajado ninguna medida antes de Semana Santa", ha dicho, "a pesar de las peticiones" para que fuera así, según informa EFE.

Igea ha informado de que las nuevas medidas restrictivas y los lugares concretos en que se aplicarán -actualmente se verían afectados entre otros los municipios de Segovia, Burgos, Soria y Palencia-, se decidirán en el próximo Consejo de Gobierno extraordinario del lunes y entrarán en vigor el martes, con una duración mínima de 15 días.

La Junta ha decidido aplicar estas nuevas medidas porque la situación epidemiológica "se está deteriorando de manera constante y lentamente" y sobre el cambio del ámbito territorial en que se aplicarán -del provincial al municipal-, lo ha justificado para no hacer daño a los sectores económicos en municipios donde la incidencia acumulada no esté tan elevada. Ha añadido que el crecimiento detectado en estos días "no es tan explosivo" como el vivido justo después de la Navidad, aunque ha insistido en el mensaje de precaución por la posibilidad de que la cepa británica pueda incrementar los contagios.