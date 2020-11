El CNI detecta un aumento cuantitativo de los ciberataques durante la pandemia.

Los ciberataques en España han registrado un aumento "cualitativo y cuantitativo" durante la pandemia y han incrementado su gravedad, según ha revelado este lunes la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. La crisis del coronavirus no ha generado nuevos riesgos en el espacio virtual, pero sí ha supuesto un "potenciador" de tendencias ya existentes, ha explicado Esteban durante la inauguración de las XIV Jornadas de ciberseguridad organizadas por el Centro Criptológico Nacional.

Según ha revelado, los incidentes en el ciberespacio detectados por el CNI con el baremo de riesgo muy alto han duplicado ya a los registrados en 2019, mientras que los ataques críticos han superado también a los del pasado año. Esto se debe a la situación "excepcional" que ha supuesto la crisis del coronavirus, que obligó a desarrollar de forma urgente mecanismos de teletrabajo, comercio electrónico o diversas plataformas digitales. Y esto conllevó a su vez "nuevos escenarios de riesgo para las organizaciones".

El sistema sanitario, en riesgo

Uno de los sectores más vulnerables durante los últimos meses ha sido el sanitario, que ha sufrido numerosos ataques en forma de 'ransomware', que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos.

El subdirector general del CCN, Luis Jiménez, ha puesto este ejemplo durante una mesa redonda en la que expertos en ciberseguridad han coincidido en que los ataques durante la pandemia han recurrido a "elementos más sofisticados y virulentos". En este sentido, el director del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, cree que elementos que se han multiplicado durante la pandemia, como el teletrabajo, el comercio electrónico o las reuniones virtuales "han venido para quedarse", y por eso es necesario garantizar que se hacen a través de métodos seguros.

Según ha explicado, esto afecta a todos los niveles, desde cualquier ciudadano en su hogar hasta las más altas esferas del Estado. Y ha puesto el ejemplo del Consejo de Ministros, que tuvo que celebrarse de forma virtual en hasta una veintena de ocasiones y los sistemas de seguridad del Estado no estaban preparados para ello. A su juicio, uno de los retos a corto plazo es integrar a las comunidades autónomas en el sistema de seguridad nacional y de ciberseguridad. "Ellas tienen la responsabilidad de la gestión sanitaria y no se puede gestionar una crisis sin ellas", ha puesto como ejemplo pidiendo un sistema lo "suficientemente engrasado" que no dé lugar a "discrepancias".

Tanto Jiménez como Balleteros han puesto además el foco en el futuro en el desarrollo de la tecnología 5G y en el denominado 'internet de las cosas', que creen que deben desarrollarse garantizando la seguridad de los usuarios. Los expertos en ciberseguridad han coincidido además de un déficit de expertos en este campo, que se acrecienta ante la dificultad de mantener el nivel de conocimiento ante el rápido avance de las nuevas tecnologías.