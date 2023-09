Los nuevos coches que tienen prohibido circular por el centro de Madrid en 2024

Todas las localidades de más de 50.000 municipios deberán tener su propia zona de bajas emisiones y limitaciones a la circulación de los vehículos más contaminantes en funcionamiento el año que viene. Madrid y Barcelona han sido las dos ciudades que ya tienen sus respectivas ZBE en funcionamiento y que afectan, principalmente, a la circulación de los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT o con pegatina de tipo A, que son los que más emisiones contaminantes producen al circular.

De cara al año que viene, Madrid va a endurecer todavía más las medidas que ya tiene en vigor. Con la llegada del nuevo Madrid 360, se mantuvo la antigua Zona de Emisiones Bajas de Madrid Central en el centro de la ciudad y se estableció una nueva en Plaza Elíptica. Así, se entiende que la ZBE de Madrid es toda la zona dentro de la M-30, dentro de la que se incluyen la ZBE de Protección Especial del Centro y la de Plaza Elíptica.

¿Qué coches tienen prohibido acceder a la zona centro de Madrid?

Los vehículos sin distintivo de la DGT no pueden acceder toda la Zona de Emisiones Bajas, a no ser que estén domiciliados en el distrito centro de Madrid o el vehículo se utilice de manera profesional en esta área o se use para el transporte de personas con movilidad reducida.

Los coches con etiqueta B y C de la DGT sí pueden acceder a la zona de bajas emisiones sin restricciones, pero a las ZBEPE solo podrán hacerlo si son vehículos de carga y descarga, son de residentes o cuentan con la invitación de un residente, entre otros supuestos contemplados en la normativa. Las motocicletas sí que pueden entrar en horario de 7.00 a 22.00.

Las nuevas restricciones a los coches en Madrid

A partir del 1 de enero de 2024, las normas van a cambiar. Los vehículos con etiqueta B de la DGT no podrán acceder ni circular por las zonas de bajas emisiones. Esta pegatina se concede a los turismos y las furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y a los diésel partir de enero de 2006.

Además, a partir de esta fecha los vehículos con etiqueta A o sin distintivo medioambiental de la DGT no podrán acceder al interior de la M-30 a no ser que cumplan con anterioridad algunos de los supuestos antes mencionados, como estar empadronados en la ciudad de Madrid.