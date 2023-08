El contrato verbal de Rubiales a Vilda se considera nulo al carecer de firma formal

Las declaraciones en las que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ofreció una renovación contractual de cuatro años con un salario anual de 500.000 euros al seleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, "no" tendrían carácter vinculante, ya que dicho acuerdo debe ser plasmado por escrito y está sujeto a la competencia de la Junta Directiva.

Por su parte, según aclararon los expertos de Legálitas, en el ámbito laboral, en general, los contratos verbales pueden ser válidos, pero es crucial distinguir entre una oferta preliminar o precontrato y un contrato formal debidamente establecido. Las declaraciones y la validez de los contratos verbales pueden generar interrogantes a raíz de las expresiones del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la Asamblea extraordinaria que tuvo lugar el pasado viernes, en la cual propuso la renovación de Jorge Vilda por cuatro años con una remuneración anual de medio millón de euros.

Para los expertos de Legálitas, las palabras de Rubiales pueden interpretarse como una oferta o propuesta, pero "no" equivalen a un contrato, ya que, en el contexto de los deportistas profesionales, se requiere que dicho contrato sea documentado por escrito. Además, es la Junta Directiva la instancia con la facultad de "nombrar, de acuerdo con la propuesta del presidente, a los seleccionadores nacionales y al equipo técnico". En consecuencia, lo que tenemos "no" es un contrato formalizado, sino más bien una "mera propuesta que no necesariamente se traducirá en una formalización bajo los mismos términos".

Contrato verbal: indefinido y a tiempo completo

El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores señala que el contrato laboral puede celebrarse por escrito o de palabra, y que deberá constar por escrito determinados tipos como formativos y, entre otros, a tiempo parcial, así como aquellos que lo exija una norma específica.

Además, la contratación de futbolistas y entrenadores de la RFEF viene recogida en los artículos 152 y siguientes del Reglamento General del propio organismo, que requiere la formalización del acuerdo o contrato a través de un formulario específico.

Si el contrato a Jorge Vilda es verbal, se entendería que es indefinido y a tiempo completo, pero no hay forma acreditar condiciones específicas que se hayan pactado como un horario específico o un salario.

Por este motivo, el estatuto de los trabajadores señala que cualquiera de las partes, trabajador o empresa, puede solicitar que se formalice por escrito en cualquier momento y, además, el empresario tiene la obligación de comunicar al trabajador los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral.

Un contrato también se formaliza con negociaciones verbales

Para poder acreditar las condiciones específicas pactadas y que conforman la relación laboral se podría aportar toda la prueba que se considere oportuna, incluso la grabación de las conversaciones mantenidas con Luis Rubiales durante el inicio de las negociaciones que dieron lugar a la formalización del contrato o prestación de servicios.

En caso de conflicto, lo mejor para el seleccionador nacional femenino es que quedara constancia de las condiciones del contrato y por escrito para así poderlas hacer valer en un futuro. Para ello, se pueden remitir mails o WhatsApp que hayan recogido las condiciones. Con posterioridad, se puede solicitar la formalización escrita del contrato y, en caso de que el empresario, no quisiera formalizar el mismo se podría reclamar ante la Inspección de Trabajo.