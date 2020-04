Caos en Madrid: ni Ciudadanos sabe qué pasa con los aviones que encargó Ayuso

Los aviones con material sanitario para la pandemia de coronavirus que estaba previsto que empezaran a llegar a Madrid hace más de una semana siguen sin aparecer. El encargo que realizó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sigue envuelto en el misterio. Una incógnita que también tienen en Ciudadanos, el socio de coalición del PP en el Ejecutivo madrileño, que no sabe qué está ocurriendo con esos pedidos de batas, mascarillas o respiradores que iban a llegar de China. Lo que se explica con que Ayuso haya asumido la gestión de la crisis y no haya hecho partícipe de sus decisiones a sus compañeros del partido naranja, como señalan fuentes de la comunidad autónoma consultadas por La Información.

El lado del PP en el gobierno autonómico es el que está llevando las riendas de la crisis sanitaria a través de la consejería del ramo que lidera Enrique Ruiz Escudero. Una gestión de la que se encarga personalmente Ayuso, que es quien abanderó una cuestión que empieza a ser controvertida. Sobre todo, porque ya está generando cierto caos en el Ejecutivo de la región madrileña por las dudas en torno a qué ha ocurrido con esos 23,3 millones invertidos en dos aviones cargados de material. De hecho, desde el Gobierno autonómico no anticipan posibles fechas para el aterrizaje. Un pedido que, como señaló la propia presidenta, se hacía porque "Madrid no puede esperar", en referencia a la compra centralizada que estaba realizando el Ministerio de Sanidad.

Como señalan las fuentes consultadas por este medio, ese hermetismo sobre qué ocurre con los encargos en China para fletar aviones también se está aplicando a Ciudadanos. El motivo es que Ayuso haya centralizado toda la problemática del Covid-19 en sus manos y en las de su círculo cercano. No hay nada que no pase por ella. Ni siquiera las comparecencias públicas, con la presidenta multiplicándose en los medios. Lo que ha supuesto que incluso a los naranjas les falte información, y no se haya contado con ellos para abordar esta nueva crisis. "Algo pasa con este asunto, pero no se lo cuenta a Ciudadanos", señalan las fuentes consultadas, en medio de los rumores sobre si el gobierno madrileño sabe realmente qué ha ocurrido con los encargos que realizó.

Que estos pedidos en los dos aviones fletados por el gobierno regional siguen sin llegar lo ha confirmado el vicepresidente, Ignacio Aguado, que ha admitido que la situación del mercado chino presenta muchas dificultades. De esta manera, Aguado ha desligado este pedido del que sí ha llegado a Zaragoza en otra aeronave en la que también se transportaban recursos adquiridos por la Generalitat Valenciana. Lo que contrasta con lo dicho por el PP de Madrid, que ha asegurado en su cuenta de Twitter que esas mascarillas por valor de 440.000 euros sí formaban parte de los anuncios que hizo la presidenta madrileña. Pero fuentes regionales consultadas por esta redacción aclaran que se trata de un pedido previo que no tiene nada que ver con los 23,3 millones.

Dijeron que era mentira, que el avión no llegaría. Pero hoy ha llegado el primer cargamento de material sanitario que adquirió la Comunidad de Madrid hace unos días.



Para nosotros, los sanitarios son lo primero#QueNoMientan https://t.co/xqVYWODV8p — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 1, 2020

Ese avión que aterrizó en Zaragoza ha motivado un nuevo enfrentamiento entre la administración madrileña y el Gobierno central. Madrid denunció que la aduana del aeropuerto aragonés cerró a las 15 horas del martes. Lo que, según su versión, retrasó que los emisarios de la región pudieran retirar esos recursos que son tan necesarios en un momento como este. Una problemática que la Agencia Tributaria ha desmentido, al asegurar que las oficinas aduaneras no cerraron y que incluso tramitaron solicitudes pasadas las 20.30 horas. Según esta versión, lo que ocurrió es que la declaración aduanera para recoger ese material no se presentó hasta las 9:26 de este miércoles a pesar de que el transporte había llegado un día antes.

Otros pedidos sin concretar

Pero la de los 23,3 millones de los dos aviones de los que no se sabe nada no es la única inversión en repuestos médicos de la Comunidad. El Ejecutivo que lidera Ayuso anunció la pasada semana una nueva partida de 23,8 millones para adquirir respiradores. La diferencia con respecto al pedido a China es que el gobierno no ha revelado a qué proveedores se les ha comprado ese material y de qué país se espera que se reciban. Tampoco han concretado plazos, a diferencia de lo ocurrido con las aeronaves, ya que la primera debería haber llegado el pasado 24 de marzo. A esto se suma una nueva compra de equipos de protección y asistencia para los hospitales por 5,2 millones.

Cuando empezó el 'runrún' sobre los transportes que se esperaba que llegaran del país asiático, la propia Ayuso manifestó en varias entrevistas que "las complicaciones son tremendas" y que hacerse con ese material les estaba costando más de lo que pensaba. Algo que ha corroborado el vicepresidente Aguado, que ha admitido que la situación del mercado chino de recursos para los hospitales presenta dificultades por lo distinto que es el sistema de compra y por la alta demanda.

De esta manera, la Comunidad de Madrid destinó en una semana casi 50 millones de euros para un material que necesitaba de manera urgente. Una inversión que se hacía de manera paralela a la del Ministerio de Sanidad, que según Ayuso no estaba proporcionando el material suficiente para los centros médicos madrileños. Lo que ya ha despertado las críticas de los partidos de la oposición, que se muestran "preocupados" por lo que está ocurriendo. En medio de la polvareda, el Ejecutivo autonómico ya no menciona expresamente a esos dos aviones cargados de material. Solo señalan que lo comprado irá "entrando progresivamente, no viene todo de una vez".