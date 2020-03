¿Dónde están los aviones con mascarillas de Ayuso? Solo la presidenta lo sabe

Debido a que "la Comunidad de Madrid no podía esperar más", la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció que había tomado la iniciativa para hacerse con todo el material sanitario que necesitaban sus hospitales contra el coronavirus. Para ello, su gobierno aprobó el domingo 22 una partida de 23,3 millones para adquirir todos los recursos necesarios para reforzar sobre todo las UCI. Una medida que se plasmaba en el anuncio de la propia Ayuso de que esta semana llegarían dos aviones desde China cargados de respiradores y otro instrumental. El primero, según explicó la jefa del Ejecutivo, llegaría 48 horas después. Es decir, el martes 24 de marzo. Pero no ha sido así. En las últimas horas, Ayuso ha señalado que "las complicaciones son tremendas" y que hacerse con ese material "está costando".

Esta es la secuencia de los hechos en los últimos cuatro días sobre esa falta de material que se iba a solucionar con esos envíos desde el país asiático. Ese plazo de dos días para contar con el primer envío es el que dieron el gobierno madrileño y la propia Ayuso en su cuenta de Twitter. Ahora, la situación ha cambiado. Tanto que, a preguntas de La Información, la administración no desvela cuál es el plazo previsto para que aterrice en Madrid todo lo que ha solicitado a distintos proveedores chinos. Pero sí aseguran que "sabemos donde está todo", tras los rumores de que la Comunidad no sabía dónde estaban los aviones. Todo en medio de una situación límite, con los centros hospitalarios al borde del colapso y con la obligación de organizar una morgue improvisada.

Lo que sí ha anticipado la líder regional es que comprar y transportar todo lo que querían para reforzar la labor de los médicos, enfermeros o celadores no está resultando nada fácil. Según explicó en varias entrevistas, "cuando una compra en China uno se mete en una forma de compra y de venta que no es como en Europa. Tienes que llevar prácticamente el dinero encima para ir comprando las cosas". "Allí empieza todo desde cero cada día. Tienes que delegar en alguien que vaya comprando todo, que si no lo consigue en ese día, lo pierdes todo. A lo que se suma el cambio de moneda", añadió Ayuso.

Esto es lo mismo que ha trasladado Ayuso a los portavoces parlamentarios en la Asamblea de Madrid, con los que se ha reunido por primera vez de manera telemática desde que estallara la crisis. Según fuentes conocedoras del encuentro, la presidenta les ha dicho que la situación del mercado es "criminal" y que la competencia es "salvaje". "Les ha dicho que no hay stock y se fabrica a marchas forzadas, por eso se están retrasando los aviones", señalan las mismas fuentes. Aun así, y a pesar de lo dicho por la presidenta, el gobierno regional no aclara si se han producido dificultades de este tipo para hacerse con este material.

En esa misma cita, la responsable del Ejecutivo ha vuelto a cargar contra el Gobierno central, al asegurar a sus interlocutores que le autorizó a comprar cuando se dio cuenta de que "no llegaba a tiempo a todo". Y es que el anuncio de los aviones con material desde China estuvo acompañado de una de las numerosas advertencias que ha hecho Ayuso a Moncloa. En este caso, volvió a pedir que "que no se bloqueen pedidos", en referencia a la acusación que lanzó al Ministerio de Sanidad de haber bloqueado pedidos que hizo la Comunidad semanas atrás. Algo desmentido por el ministro del ramo, Salvador Illa, que además es quien tiene que autorizar que la Comunidad utilice ese material cuando llegue.

Obligación de entregar EPIs en 24 horas

Estos problemas para disponer de recursos con los que proteger a los sanitarios no son los únicos que afronta la jefa regional. El último le ha surgido en un juzgado madrileño, que el miércoles le dio 24 horas para dotar a todos los profesionales de hospitales y centros de salud de Equipos de Protección Individual (EPIs) para que puedan trabajar con menos riesgos. La decisión la ha tomado la jueza de lo Social Carmen López, que ha estimado una petición del sindicato madrileño de médicos AMYTS para obligar por vía judicial a la administración madrileña a tomar estas medidas. Sobre todo, por tratarse de la zona más afectada del país por la pandemia.

Ante este nuevo foco de conflicto, la presidencia de la Comunidad se ha limitado a señalar que ahora no tiene ese competencia debido al "mando único" que ejerce el departamento de Sanidad estatal. Por eso, Ayuso ha anunciado que ha dado traslado a la cartera que lidera Salvador Illa de la decisión de la jueza.

En esas cajas que completarían los miles de kilómetros entre un aeropuerto chino y Madrid-Barajas estaba previsto que hubiera, aparte de los respiradores esenciales para las UCI, mascarillas, batas o guantes con las que proteger al personal sanitario del alto grado de contagio al que se expone todo el que esté en contacto con un enfermo de Covid-19. Las fuentes del gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos consultadas por este diario confirman que el material está pedido. Pero aseguran no conocer cuál es la situación y si ya se han empezado a cargar las aeronaves. Eso sí, avisan de que "o disponemos ya de material, ya llegue de China o por la vía del Ministerio de Sanidad, o vamos a estar muy fastidiados".

Mientras el material de Ayuso llega a Madrid, el ministro de Sanidad ha anunciado este miércoles un megacontrato con china para abastecerse de material básico suficiente en las próximas ocho semanas por 43 2 millones de euros, algo que ha logrado tras semanas de negociación, y que incluye 550 millones de mascarillas.