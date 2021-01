Una aplicación ayudará a diferenciar los síntomas de gripe, resfriado y la Covid

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha lanzado una nueva aplicación (SEICoV) para ayudar a diferenciar los síntomas entre el resfriado común, la gripe y la COVID-19. Es un esfuerzo de colaboración multidisciplinar entre la SEI, la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Bayesia (Francia) que proporciona el software de Inteligencia Artificial y médicos de diferentes institutos, entre ellos el Hôpital Foch (Francia), la Universidad de Mons (Bélgica), la Bristol Royal Infirmary (Reino Unido), y el Hospital Universitario Donostia (España).

Esta aplicación ha sido diseñada de acuerdo con la investigación bibliográfica publicada mediante el análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa, junto con indicaciones adicionales comunicadas por los Centros Europeos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Esta aplicación totalmente gratuita y de acceso libre incorpora 28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo bayesiano que determina la probabilidad final. La aplicación SEICoV está destinada a la población en general y no recoge datos personales con lo que la privacidad queda completamente garantizada.

El resultado final no se almacena ni se comunica a ninguna entidad por lo que el usuario puede realizar este test predictivo tantas veces como desee, teniendo en cuenta que los resultados no son una prueba diagnóstica y no sustituyen al consejo médico profesional.