El rastreo de Madrid, en duda: acusada de no hacer test a contactos de positivos

Las decenas de contagios por coronavirus que registra la Comunidad de Madrid cada día no han encendido las alarmas por ahora. Las cifras oficiales siguen siendo bajas en comparación con las regiones que más preocupan, Cataluña y Aragón. Pero hay muchas dudas sobre si Madrid está en una situación tan buena como aparenta. O si, en realidad, no hay tantos positivos porque no se está examinando a todas las personas que se debería. Unas sospechas que parten de las denuncias realizadas por quienes padecen el virus o son contacto estrecho de un contagiado, además de por varios médicos, que aseguran que la Salud Pública madrileña no está interesándose por quienes estuvieron compartiendo espacio con los enfermos. Lo que obligaría a los propios infectados y a los médicos de familia a ejecutar esa labor de rastreo, forzándoles a ser ellos mismos los que comuniquen con quienes estuvieron en los últimos días. A lo que se sumaría que no se estarían haciendo pruebas PCR a los amigos o familiares de la víctima a quienes no presentan síntomas.

Estas acusaciones contra la gestión de la Covid-19 del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llevan varios días produciéndose en las redes sociales por afectados directos o por miembros del entorno de algunos infectados. La Información ha recopilado varios testimonios más, tanto de pacientes como de médicos, que corroboran esa denuncia de que hay muchos casos en los que no se está haciendo seguimiento a los contactos de un positivo, a los que tampoco se les hace el test si no tienen sintomatología compatible. Una situación que puede suponer que haya muchos asintomáticos a los que se está dejando escapar, a los que solo se les pide que se queden confinados 10 días sin que eso sea garantía de que hayan superado el virus. Lo que también evita que las cifras de la pandemia en la autonomía sean mucho más altas de las presentadas en los últimos días.

La primera disfunción que se produce en el seguimiento del coronavirus, que es clave para evitar otra oleada, está en el control que ejerce la Salud Pública madrileña a través de sus rastreadores. Pero que haya tan solo 144 efectivos, de los que nada más que 37 tienen formación sanitaria, está facilitando que haya positivos a los que se empiece a controlar mucho más tarde. Cuando lo ideal es que este protocolo se ponga en marcha en un máximo de 48 horas, como recomendó el Ministerio de Sanidad. "Si detectamos un caso en Atención Primaria, no sabemos cuándo van a llamarles desde Salud Pública para hacerles el estudio de contactos, quiénes son los estrechos, quiénes no... Pero como no tenemos ni idea de cuánto van a tardar, estamos haciendo por tomar nosotros los datos de sus familiares y amigos a los que hayan visto en los días previos", explica un doctor de un centro de salud madrileño a esta redacción.

Pero esta actuación que pueden realizar los médicos de familia si así lo consideran no es la norma general, ya que implica más carga de trabajo y no forma parte de sus funciones. Esa labor corresponde a la Consejería de Sanidad, que es la que debería ponerse en contacto con el positivo para obtener un listado de contactos estrechos a los que realizarles una PCR. Lo que no está sucediendo, según las denuncias realizadas y los testimonios recopilados por este diario, que apuntan a que Madrid no está siendo competente en el rastreo y decide 'pasar la pelota' al propio infectado y a su entorno. Lo que va en contra de los protocolos que sí cumplen otras regiones, ya que Andalucía, Asturias o Castilla y León contactan con los contagiados para que les comuniquen a cuántas personas vieron, además de hacerles seguimiento con llamadas cada dos o tres días.

Sin PCR para los contactos asintomáticos

Una vez que se conoce con quién ha estado el positivo, llegan los problemas para que se realicen las PCR a esos contactos estrechos con los que pasó tiempo en los últimos días. Varios médicos consultados por esta redacción aseguran que no se están haciendo los test a esas personas, a pesar de que es una recomendación específica del Ministerio de Sanidad dentro de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19. Lo que choca con lo que sí se hace en la gran mayoría de las autonomías, donde además de reclamar cuarentena a los amigos o familiares les hacen una primera prueba y luego una segunda diez días después. "Una compañera de trabajo de mi hija dio positivo, y ni a ella ni al resto les ofrecieron el test ni les dijeron que tuvieran que hacérselo. La razón que le dieron es que estaba asintomática, y que entonces solo era necesario que se confinara", explica un familiar directo de alguien que pasó tiempo y estuvo a poca distancia de un infectado.

Esto provoca que algunos de esos contactos estén en la incertidumbre y no sepan en ningún momento si están contagiados, y puedan salir a la calle sin ningún impedimento tras diez días confinados. Pero hay otros que deciden no esperar tanto, y están optando por incluso inventarse que tienen síntomas para que les sometan a la PCR, señalan varios médicos consultados. A lo que se suma que, en ocasiones, muchas personas decidan pagar un test en una clínica privada para salir de dudas, cuando debería hacerse cargo de la misma la sanidad pública madrileña. "Esto vulnera todas las instrucciones que se nos han dado en los últimos meses, donde nos han insistido en que la prevención es clave", denuncia otro médico, que destaca que cuando uno de esos posibles infectados pide cita con su doctor, no se le da prioridad y tiene que esperar varios días cuando sí debería tener esa prerrogativa.

Según todas las fuentes consultadas por este diario, este es el factor más determinante de que haya pocos contagios en Madrid en comparación con otras zonas. "Si se deja fuera de las pruebas a la gente con sospechas de coronavirus, no tendremos diagnósticos, y los números seguirán siendo bajos", destaca un trabajador sanitario de un centro de salud. Otro denuncia que se "ha dado mucha publicidad al hospital de pandemias cuando con los rastreadores y las PCR haríamos mucho más, y ni haría falta utilizar ese hospital". Que haya mucha gente fuera de la Comunidad por vacaciones y el factor del aire libre también contribuyen a que pueda haber menos casos. Pero los doctores insisten en que "no tenemos las herramientas para frenar otra vez la pandemia".

"O se cambia, o esto estalla otra vez. Los hospitales ya han pasado de 0 ingresos a unos 10 en los últimos días", explican. Una posible solución es que se encargue la Atención Primaria, pero recuerdan que "ya manejamos entre 40 y 50 contactos presenciales o domiciliarios, y un estudio de contactos lleva hasta 45 minutos. No tenemos ni medios tiempo para ello". Este medio ha contactado con la Consejería de Sanidad madrileña para preguntarle por estas denuncias, y si esta situación está influyendo en las cifras de contagios que presentan cada día. A pesar de las reiteradas llamadas y los emails enviados, el departamento de Enrique Ruiz Escudero no ha respondido a estas cuestiones.