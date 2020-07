Madrid y Canarias son las únicas CCAA que no imponen el uso de mascarilla

Madrid y Canarias se mantienen como las únicas comunidades sin obligación de llevar mascarilla en la vía pública aunque se mantenga la distancia de seguridad. La Comunidad Valenciana ha sido la última región en aprobar esta medida que pretende contener nuevos brotes. En la mayoría de las comunidades ha entrado en vigor esa obligatoriedad desde hace unos días, mientras que en otras se ha anunciado ya la medida.

Es el caso de Galicia, que empieza a partir de mañana domingo a aplicar las nuevas normas del uso obligatorio de mascarilla "en todo momento" y como norma general, independientemente de que se guarde la distancia de seguridad de 1,5 metros. La obligación se aplica de igual manera a los clientes que estén en bares y restaurantes, de manera que la protección se podrá retirar "en el momento específico del consumo". Deberá volver a colocarse el resto del tiempo que se permanezca en estos locales o en sus terrazas.

La novedad que ha aprobado Galicia se ha publicado en en la resolución de la Consellería de Sanidade publicada este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que concreta las medidas anunciadas este viernes por el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que avanzó que la mascarilla será obligatoria en Galicia en todo momento, salvo algunas excepciones, como el momento preciso del consumo en locales de hostelería.

La nueva normativa gallega no obliga, pero sí recomienda, usar la mascarilla hasta en espacios privados, sean abiertos o cerrados, "en el caso de reuniones o de posible confluencia de personas no convivientes", aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Además, se prohíbe "expresamente" el botellón.

La Conselleria de Sanidad Universal, por su parte, ha anunciado la obligatoriedad del uso de mascarillas en la Comunidad Valenciana, aunque haya distancia interpersonal, a partir de este sábado, tras cuadruplicarse esta semana el número de casos de coronavirus en la franja de edad entre los 20 y 40 años. La medida no se aplicará en playas y piscinas.

También ha recalcado que su uso "se recomienda también" en espacios privados, abiertos o cerrados, "cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal". La obligatoriedad, ha detallado, no afectará a playas, piscinas o espacios de naturaleza, como tampoco se exigirá a personas con enfermedades o problemas respiratorios que puedan agravarse con el uso de mascarillas, así como en otros casos de dependencia o discapacidad.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha anunciado el uso obligatorio de ese sistema de protección, que estará vigente desde el lunes en Melilla.

Madrid, que no ha decretado su obligatoriedad, ha hecho un llamamiento a que los jóvenes la utilicen, mientras que Canarias por el momento la descarta, aunque ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad este fin de semana para reforzar la vigilancia de su uso en los encuentros lúdicos en bares y fiestas.