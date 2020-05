Una mujer contagiada da a luz estando sedada: al despertarse no recordaba nada

Despertar con dos hijas nuevas. Mili América Antelo, una mujer boliviana de 40 años estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona por el coronavirus y cuando despertó se dio cuenta de que había dado a luz a dos gemelas, pero no lo recuerda. Félix Castillo, responsable del Servicio de Neonatología Vall d'Hebron, publicó el suceso en sus redes sociales y contó que la mujer, que permaneció intubada por 21 días en el complejo, "no recordaba que había tenido a las dos niñas".

Mili afecta de grave neumonía por #Covid_19 .Embarazada de gemelas.Cesárea a las 28s. Nacen Ayma y Ayla . 21 días intubada, al despertarse, no recordaba su embarazo . Este es su primer kanguro con sus hijas en neonatos @vallhebron tras 30 días de enfermedad. No hay palabras. pic.twitter.com/apDtUoGCI9 — felix castillo salinas (@felixcastillos2) May 1, 2020

Cuando llegó al hospital estaba embarazada de 28 semanas, y necesitó de sedación y respiración asistida para luchar contra el virus que amenazaba la salud de su cuerpo. En medio del caos, le practicaron una cesárea, y los sanitarios tuvieron que relatarle lo ocurrido cuando se recuperó de la operación siete días después. Ese tuvo que ser un momento difícil para la nueva madre, que se vio obligada a enfrentar la noticia en soledad, por las normas de aislamiento que rigen en el centro médico.

"Los médicos me enseñaban las fotos de las niñas para que viera que estaban bien y yo escuchaba pero no respondía, era como si viniera de otro planeta. Cuando al final me pasaron al teléfono de la UCI a mi marido, lo primero que le pregunté es por qué no estaba conmigo y me había dejado allí sola. No recordaba nada", dijo Mili al diario catalán 'La Vanguardia'.

Las pequeñas nacieron con 28 semanas de gestación, un kilo de peso y dificultades para respirar. Los médicos procedieron a aislar a las gemelas tras su llegada al mundo, pero todas las pruebas del virus que les han hecho hasta el momento han arrojado resultados negativos. La mujer todavía está en 'shock': "Cuando me vi en un vídeo no podía reconocerme. Ni mis ojos ni mi voz eran míos".