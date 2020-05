Las CCAA se resisten a abrir los colegios antes de final de mes como sugiere Celaá

El Ministerio de Educación, bajo la batuta de Isabel Celaá, se ha reafirmado este jueves en su propuesta de reabrir las aulas para los niños de 0 a 6 años antes de final de mes. La cartera ha incidido en que la estrategia contaba con "un respaldo mayoritario" de las autoridades autonómicas, pero varias CCAA se han mostrado reticentes ante la idea de que los centros educativos vuelvan a acoger a estos menores desde en apenas 10 días.

Los colegios abrirían la persiana el próximo 25 de mayo, tal y como se contempla en la Fase 2 de la desescalada, en aquellas regiones que, para entonces, hayan logrado el pase a ese tercer escenario del plan de reapertura. Por el momento, algunos gobiernos autonómicos como el madrileño, se han anticipado y ya han pedido al Gobierno informes sanitarios que avalen la propuesta. Tras reunirse en Conferencia Sectorial con la ministra Celaá, para tratar el final de este curso escolar y el comienzo del otro, algunos consejeros autonómicos del ramo han expresado su negativa a que los niños vuelvan a las aulas argumentando motivos de prevención e higiene.

Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha pedido conocer los informes que respalden esa reapertura de los centros infantiles y ha asegurado que todos los miembros de la comunidad educativa con los que han hablado "insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años". El consejero de Educación de Baleares, Martí March, ha afirmado que se reunirá con sindicatos, familias y equipos directivos para negociar la posición para la desescalada, pero que parten de la negativa a volver a las aulas para los alumnos de 0 a 6 y de educación especial.

Tampoco en el norte del país termina de cuajar la propuesta. La consejera de Cantabria, Marina Lombó, ha descartado la vuelta a los centros educativos de los alumnos de Infantil y de Educación Especial y solo lo harán los alumnos de segundo de Bachillerato, los que opten a un título de Formación Profesional y los de enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores volverán de forma voluntaria a las aulas a partir del 8 de junio.

Por su parte, el Gobierno de Euskadi ha anunciado, justo este jueves, que retrasa al 25 de mayo, y no al día 18 como estableció en un principio, la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de esos cursos para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe. En el caso de Castilla y León, uno de los territorios que cierran el ránking en cuanto al control del brote, se aplicará la desescalada escolar de acuerdo con las pautas que fije el Gobierno a través de las disposiciones consensuadas con las comunidades y una vez estudiado todo ello.

Según ha señalado el Ministerio de Educación en una nota, durante la reunión de este jueves sí "ha habido un respaldo mayoritario" a la decisión de dar prioridad a los alumnos de finales de etapa (cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional media y superior y último curso de enseñanzas de Régimen Especial) en la fase 2.