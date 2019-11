Esconde el cadáver de su madre 10 años en su garaje para cobrar su pensión

Una mujer escondió el cadáver de su madre bajo una losa de hormigón en el garaje de su domicilio durante más de 10 años en Erckarstswiller, localidad francesa situada en el departamento de Bajo Rin.

La mujer de 58 años compareció el jueves ante la justicia de Saverne acusada de estafa. Durante más de 10 años continuó recibiendo la pensión de jubilación de su madre falsificando su firma, según informa el diario 'Dernières Nouvelles d'Alsace'.

Fue la nieta de la víctima quien dio la voz de alarma. Trató de ponerse en contacto con su abuela tras dejar el domicilio familiar en 2003, pero no fue capaz y comunicó a las autoridades su desaparición. Su madre reconoció su muerte y haber escondido el cadáver.

Eso sí, no supo responder sobre cuándo había muerto. Alegó haber sido metida "en un engraneje y no supo cómo poner marcha atrás". Percibió ilegalmente 170.000 euros. El origen de la muerte no pudo ser establecido aunque ninguna traza de violencia fue constatada. La mujer de 58 años fue condenada a cuatro años de prisión.