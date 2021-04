Escudero: "Entiendo la confusión entre los ya vacunados con AstraZeneca"

La Comunidad de Madrid al final ha decidido acatar la decisión tomada desde el Ministerio de Sanidad según la cual se suspende la vacunación con dosis de AstraZeneca menores de 60 años, pero no la comparte. En declaraciones a Espejo Público su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ha explicado que es difícil "entender la decisión porque desde la Agencia Europea del Medicamento se nos dice en un informe del comité de farmacovigilancia que raramente se producen trombos en menores de 60 y a partir de ahí habla de la seguridad y el beneficio sobre el riesgo y transmitimos que hay que suspenderla". Insiste en que "entiendo que el que haya recibido la vacuna debe estar en un estado de confusión total".

No entiende por qué "sin ningún informe que explique por qué no se puede administrar a menores de 60 y se haga con un informe verbal de 4 minutos. La confusión es total. Si hay un organismo regulador hay que hacerle caso. Si es segura hay que hacer caso pero no podemos estar permanentemente confundiendo con estos criterios porque hemos dicho lo mismo y lo contrario en un mes". Es por ello que "Madrid está en contra porque los criterios deben ser estrictamente técnicos".

La suspensión ha contado con el voto en contra de la Comunidad de Madrid y la abstención del País Vasco y Ceuta. Madrid considera que no está basada en las Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ha concluido que existe una "posible relación" entre esta vacuna y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, si bien ha defendido que "los beneficios de la vacuna superan los riesgos". Además, el País Vasco y Ceuta se han abstenido.

En este sentido, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, ha informado en rueda de prensa de que en España se han notificado un total de 12 casos de aparición de estos trombos "muy poco frecuentes" en los 2,1 millones de personas a las que se les ha inoculado.

Sobre su reunión con representantes de la vacuna Sputnik lo defiende. "Nos hemos reunido con todas las farmacéuticas para tratar que lleguen el mayor número de vacunas. Es ridículo no hacer la negociación ya porque cuando se llegue la autorización de la vacuna rusa, que llegará, el mercado se tensiona y hay que estar preparados para tener la vía rápida. Es tener claro el criterio y en Madrid se trata de vacunar y vacunar."