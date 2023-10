Etiquetas de la DGT 0, ECO y C: todo lo que debes saber sobre cada una de ellas

El sistema de distintivos ambientales de la DGT, que organiza los vehículos según su nivel de emisiones y los clasifica otorgándoles diferentes pegatinas, está cobrando más importancia que nunca. Las pegatinas de la DGT son la base de las restricciones a la circulación asociadas a las zonas de bajas emisiones y a los episodios de alta contaminación, por lo que lucir una etiqueta u otra puede afectar bastante a nuestra libertad de movimientos cuando vayamos en coche.

La etiqueta de la DGT con más ventajas es, sin duda, la 0. De color azul, este distintivo pueden llevarlo los vehículos que estén registrados como eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Después, nos encontramos con la etiqueta ECO de la DGT, aquella que se concede a vehículos híbridos enchufables con una autonomía eléctrica menor de 40 kilómetros; híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, GLP o GNC; y que usen a la vez motor de gasolina homologado EURO 4, 5 o 6 o diésel EURO 6.

La etiqueta C de la DGT es la que cierra el podium de los tres distintivos asociados a los vehículos con menos emisiones. Se concede a los turismos y vehículos ligeros de gasolina a partir del año 2006 con normativa Euro 4, 5 y 6 y a los diésel a partir de 2014 con Euro 6. y que cumplen la normativa euro 4,5 y 6) y a los de diésel desde el 2014 que hacen lo propio con la Euro 6.

Las ventajas de tener un vehículo con derecho a la pegatina 0 de la DGT son de diversa índole. Obviamente, pueden circular por las zonas de bajas emisiones sin ningún tipo de problema, pero también disfrutar de beneficios fiscales y reducciones en el precio de ciertos servicios y obligaciones. Además, el mantenimiento mecánico de un vehículo de estas características, sobre todo de los coches eléctricos, es mucho más económico, aunque esto es otro debate.

Por dónde pueden circular los coches con etiqueta C

Los vehículos a los que les corresponde la pegatina 0 o ECO de la DGT no sufren ningún tipo de restricción a la circulación, ni siquiera en las zonas de bajas emisiones ni tampoco durante los escenarios de alta contaminación. Por otro lado, los coches con etiqueta C pueden acceder a las zonas de bajas emisiones, pero no podrán circular en Madrid, por ejemplo, en caso de que se declare el escenario de contaminación 5. Igualmente, no pueden aparcar en las zonas de estacionamiento regulado de las ZBE, teniendo que utilizar los parkings de pago habilitados para ello.

Y, al contrario: los vehículos con pegatina 0 pueden estacionar sin problemas en las zonas SER. Además, en algunas ocasiones, estos coches podrán hacer uso de las zonas de estacionamiento regulado de manera gratuita o con tarifas reducidas. Lo mismo sucede con los coches con etiqueta ECO y, aunque en este caso las zonas SER no serán gratuitas, sí disponen de ciertos descuentos en algunas localidades.

Al respecto de los carriles especiales, solo los vehículos 0 podrán utilizar los carriles BUS-VAO sin ningún tipo de restricción, aunque solamente vaya el conductor en el coche. Para el resto de pegatinas, deberán cumplir con las normas que regulan estos carriles.

Qué impuestos tienen que pagar los coches según su pegatina de la DGT

Otras de las grandes ventajas que tienen asociadas los vehículos con distintivo ambiental 0 son de tipo fiscal. Es decir, este tipo de vehículos paga menos impuestos que otros, empezando por el impuesto de matriculación. Este gravamen se calcula sobre el precio de venta del vehículo y según las emisiones de CO2 por kilómetro que tenga declaradas. Los vehículos que emiten menos de 120 g/km de CO2 están exentos de pagar el impuesto de matriculación, como es el caso de los coches con la pegatina 0 de la DGT.

En el caso de los coches con etiqueta ECO, podrán disfrutar de esta exención siempre que consigan emitir menos de ese límite de emisiones. Si no, tendrán que pagar el porcentaje del siguiente tramo, que es el 4,75%. Lo mismo sucederá con los vehículos con etiqueta C, a quienes les tocará pagar el impuesto de matriculación correspondiente según sus emisiones.

Otro impuesto que los vehículos con esta etiqueta no tienen que pagar es el impuesto de circulación, que se abona de manera anual ante la entidad municipal correspondiente donde esté registrado el coche. Por otro lado, en algunos municipios los coches con etiqueta ECO no tienen que asumir la totalidad de este impuesto (por ejemplo, en Madrid y Barcelona la exención llega al 75%), mientras que los que luzcan pegatina C tendrán que cumplir religiosamente con los pagos.

Cuánto pagan los coches en la ITV según su pegatina de la DGT

Y otro gasto, por último, que nos saldrá más económico por tener un coche con pegatina 0 en vez de uno de combustión será la ITV. Los coches eléctricos tienen que pasar la ITV exactamente igual que los de combustión en lo que a plazos y caducidad se refiere, pero sus inspecciones son más sencillas. Dependiendo de la provincia, la ITV de un coche eléctrico cuesta entre 20 y 30 euros, casi la mitad en algunos casos que la ITV de un coche con motor térmico.

Eso sí, esta ventaja la disfrutan, sobre todo, los coches que son 100% eléctricos, ya que en el caso de los híbridos también es necesario que, en las inspecciones técnicas se revise la parte del motor de térmico que corresponde, por lo que el precio será el correspondiente y el mismo que en el caso de los coches con etiqueta C o incluso B.