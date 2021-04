La hostelería teme más cerrar temprano que la prohibición de fumar en terrazas.

La hostelería puede volver a convertirse de nuevo en la 'damnificada' ante los nuevos planes del Ministerio de Sanidad. La propuesta para prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes ha puesto en jaque a un ya de por sí afectado sector, uno de los más perjudicados desde que las restricciones para frenar el coronavirus comenzara a mediados de marzo de 2020. Cierres totales, parciales, limitaciones de aforo... y ahora, ¿prohibición de fumar en el exterior?

Algunos políticos han abanderado la lucha de este sector permitiendo clausuras más suaves, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Otros, como el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, han sufrido ataques verbales en la calle como consecuencia de tener a un sector prácticamente parado.

Este jueves el Gobierno planteaba una nueva medida, que de hacerse efectiva, podría afectar a todas las comunidades autónomas. La nueva idea tiene como objetivo prohibir que se fume en las terrazas -aunque haya dos metros de distancia-. Según ha podido saber la agencia Efe, esta medida gubernamental busca una doble finalidad. Por un lado, actuar contra el tabaquismo como factor de riesgo de infección de la Covid. Y, por otro, contribuir al control de la evolución de la enfermedad en España.

Algunos responsables de hostelería han hablado con La Información para conocer sus impresiones ante la nueva medida. Aunque en algunas regiones, como Extremadura, no supone ningún cambio porque ya estaba prohibido, en otras sí la han recibido como novedosa. En la Asociación de Hosteleros de Sevilla prefieren no hacer una valoración hasta que la medida sea oficial porque, según dicen, tienen otros "frentes abiertos más preocupantes" como el cierre de bares y restaurantes a las ocho de la tarde en todo Sevilla.

En el bar Ruano, que se encuentra en el barrio madrileño de La Concepción, su dueño dice: "Si creen que así no se extiende el virus, lo veo bien". En La Tita Rivera, un local céntrico de la capital, cuentan que a ellos no les está "afectando mucho". De hecho, según dicen, "ya no estábamos dejando fumar. No estamos en desacuerdo. Y, además, la gente no se lo está tomando muy mal".

En el bar Payvi2, de Pamplona, su dueño afirma: “Me parece mal que solo se le pongan restricciones a la hostelería y no entiendo que se pueda estar por la calle fumando y al mismo tiempo no se pueda estar fumando en una terraza. Al final multan al bar y no al cliente”. Y en el bar Calders, de Barcelona, la dueña reconoce que esta medida les afecta al "cien por cien" y añade: "Antes por lo menos dejaban un espacio para los fumadores, pero si ahora no se puede, lo veo muy absurdo".

La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, confirmaba este jueves que la Comisión de Salud Pública estudiará próximamente la posible prohibición. Calzón ha explicado que el plan "está pendiente de algún informe jurídico y de compartir posturas". "Hay comunidades que ya lo han regulado", ha dicho Calzón, en referencia a Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón, al explicar que el debate sobre esta medida "busca la mayor protección frente a la transmisión de la Covid".

El plan, de aprobarse, se une a un carro de limitaciones que se han ido añadiendo: distanciamiento entre mesas, reducción en el aforo de los restaurantes, comensales fijos por mesa, la obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando no se está consumiendo o la utilización de geles hidroalcohólicos. Sin embargo, la más sensible de todas sigue siendo el recorte en el horario de cierre. O al menos, eso piensan algunos hosteleros.