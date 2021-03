Indignación en la Guarda Urbana: "El dispositivo policial falló" 

Eugenio Zambrano, desde la Organización Sindical CSIF de la Guardia Urbana ha mostrado la indignación de todos sus compañeros después de la situación que se vive en la capital catalana tras los violentos incidentes acaecidos en la noche del sábado cuando prendieron fuego a un coche policial con un agente dentro. "La situación obedece a la falta de apoyo institucional", asegura, "por parte del gobierno que nos lleva a perder el principio de autoridad". También denuncia que" vemos como desde las diferentes instancias política donde hay responsabilidades de gobierno se está alimentando esta barbarie que la debemos de calificar ya como terrorismo urbano, no se puede buscar otra terminología". Y asegura que "el dispositivo policial falló".

En una entrevista en Antena 3 Noticias 1 ha querido dejar claro que "la violencia no es legítima y la fuerza que utiliza el estado es la legítima, hay que emplear con contundencia para poder hacer frente a esta situación" para a continuación recalcar que "carecemos de los recursos materiales suficientes. Colau ha escondido que no tiene una unidad antidisturbios y existe y no puede seguir jugando a ser la mejor trilera de Europa".

Y sigue: "Existimos y hacemos frente a todas las situaciones que se plantean en la ciudad pero hay que denunciar públicamente que no disponemos de los suficientes recursos humanos. Pretende ahorrarse un gasto público que luego se incrementa con todos los daños materiales y carecemos de herramientas policiales para combatir a estos terroristas No podemos combatir esta amenaza terrorista en el cuerpo a cuerpo. Necesitamos herramientas.

Hoy el vicepresidente de la Generalitat y presidente en funciones, Pere Aragonès, se reúne este lunes con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para abordar la situación que se vive en la capital. La reunión tendrá lugar después de que un grupo de violentos atacase el cuartel de la Guardia Urbana en la Rambla de Barcelona y prendiera fuego a un furgón de este cuerpo con un agente en su interior, mientras otros encapuchados causaban destrozos y saqueaban tiendas en la zona y en otros puntos de la ciudad.

A juicio del primer teniente de alcalde de la ciudad, el socialista Jaume Collboni, es "imprescindible" que en la reunión, "las instituciones, de forma unida y clara, se planten la situación y cómo acabar con esta deriva" de violencia. En la reunión, ha agregado en declaraciones a Efe, "se debe coordinar de forma pública y clara" la respuesta a la violencia por parte de "las instituciones públicas". "Los ciudadanos han de percibir de una manera clara la intolerancia con los intolerantes", ha continuado Collboni, para quién se debe dar el mensaje de que "se ha acabado la ambigüedad".