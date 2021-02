¿Jornada laboral de solo cuatro días en España? UGT y Errejón unen fuerzas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, han considerado que la jornada laboral de 4 días es la propuesta del futuro del trabajo más importante que hay y han instado al Gobierno a que España "no llegue tarde". "No estamos en si lo adoptamos o no, sino en si llegaremos pronto, siendo pioneros en la reorganización económica, o si llegaremos tarde", señalaba Errejón, tras abordar con Álvarez el proyecto piloto propuesta al Gobierno para reducir la jornada laboral a 4 días semanales o 32 horas.

Más País ha planteado al Ministerio de Industria un borrador sobre la implementación de este programa piloto que contempla la propuesta de crear un complemento por reducción de jornada que sería variable a lo largo de tres años y que compensaría los costes salariales de las empresas adscritas al plan. Este proyecto, que requeriría de un presupuesto de 50 millones, ha dicho Errejón, se implementaría en algunas empresas, permitiría reducir jornada sin merma salarial y aumentar las horas de formación de los trabajadores.

"Hemos tenido reuniones con empresas que ya lo han puesto en marcha con resultado positivos" sobre la salud de sus empleados, la facturación y la contratación, ha señalado Errejón, quien está manteniendo estos días una ronda de contactos con sindicatos y patronales.

Esta propuesta tiene que ver con "el tiempo menos que necesitamos para producir un bien o servicio", ha señalado Álvarez, algo que "desde hace cien años no ha tenido un cambio sustancial y, en una revolución tecnológica permanente, tiene un punto de inflexión que supera las 35 horas y nos sitúa en las 32 semanales". Y es necesaria porque hay que repartir el trabajo, ha dicho Álvarez, debido a los cambios tecnológicos, que se incrementarán gracias a los fondos europeos, pero también desde un punto de vista medioambiental o de igualdad.

Y todo "en un momento sindical, político y económico que no es fácil, pero ello no tiene que llevarnos a no abordarlo sino todo lo contrario", ha dicho. "Para este Gobierno prometer es fácil, pero que vaya al BOE y se pueda implementar es una cosa bastante más complicada", ha reconocido el líder de UGT preguntado sobre la posibilidad de que esta propuesta se implante en el futuro inmediato.