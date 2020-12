Jornada laboral de cuatro días: ¿qué pasaría con el sueldo si se aprueba?

"Siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. La propuesta es interesante y me consta que el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco del diálogo social se va a explorar porque favorecería sin duda la generación de empleo". Así lo dijo el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el día de ayer en una entrevista en TVE. El motivo era dar respuesta a por qué el Ejecutivo había rechazado la enmienda a los presupuestos de Mas País en la que reclamaba apoyo para aquellas empresas que pudieran acogerse a la jornada laboral de cuatro días.

Pero ¿está España preparada para trabajar 32 horas a la semana (y no 40 como hasta ahora)? Estas fueron las preguntas sobre las que versó buena parte del debate de ayer. Una cuestión que, a decir verdad, no es nueva, pero que sí se ha acelerado en cierta forma con la pandemia de la Covid-19. Por poner dos ejemplo, el líder de Más País, Iñigo Errejón, lleva ya tiempo abogando por este modelo de trabajo. También la OIT (Organización Internacional del Trabajo) instó a jornadas más reducidas en el informe 'Trabajar para un futuro prometedor'. Un texto en el que señalaba, entre otras, que "el trabajo no es una mercancía con la que se pueda comerciar en los mercados buscando el mejor postor; los trabajadores son seres humanos con derechos, necesidades y aspiraciones". Y más: "El establecimiento de límites a jornadas de trabajo excesivamente largas reducirá los accidentes de trabajo y los riesgos psicosociales asociados a dichas jornadas".

La primera comunidad en abogar por esto ha sido la Comunidad Valenciana que incluyó en los presupuestos de 2021 una partida de 4 millones de euros, destinados a subvencionar empresas que reduzcan la jornada a cuatro días o 32 horas. No solo eso, en mayo, durante los meses de la desescalada, un gigante como Mercadona instauró, como medida de carácter excepcional y temporal, este modelo.

Pero la pionera en España fue Software DelSol, una empresa en Jaén que se dedica al impulso de software especializado para pymes , implantó en enero, hace ya casi justo un año, las 32 horas semanales para aquella parte de la plantilla que no atiende directamente a los clientes.

¿Cómo llegaría a España?

Tal y como apunta el director de GD Legal, Alberto González, la instauración de la jornada laboral de cuatro días podría llegar por varias vías.

Regulación estatal mediante la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Regulación mediante convenios colectivos

Fomentando ayudas directas para empresas que acojan el modelo

Implantación unilateral por parte de la empresa

¿Qué pasaría con el sueldo?

Este es quizás el punto más delicado del debate. Los costes de la reducción de jornada. A decir verdad, en ningún momento se ha planteado la posibilidad de que este modelo llevase consigo una reducción de sueldos para el empleado al trabajar menos horas a la semana. De hecho, las empresas de diferentes países que han apostado por esta vía han mantenido las mismas retribuciones.

¿Y saldrían perdiendo las empresas? Según la Asociación de Información Energética de Estados Unidos, trabajar 32 horas a la semana redujo un 20% los gastos generales variables de las compañías, como el consumo de electricidad y energía. Además, se reducirían también los beneficios diarios a los empleados como el transporte diario, dietas, etc.

De hecho, la enmienda presupuestaria presentada por Íñigo Errejón una partida de 50 millones de euros que iría a parar a incentivos para estas empresas. El objetivo planteado es que se se consolide una mayor producción, gracias a un aumento del rendimiento de los empleados, sin reducción de salario.