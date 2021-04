Piden casi 7 años de cárcel para un padre por golpear y humillar a su hija

La Fiscalía solicita penas que suman 6 años y 8 meses de prisión para un hombre acusado de maltratar de forma habitual a su hija menor, a la que insultaba, humillaba y obligaba a hacer trabajos inapropiados para su edad, y que será juzgado este lunes en la sala de lo Penal número 3 de Vigo.

Según el escrito de acusación pública, este hombre convivía con su hija menor, la madre y la abuela materna en un domicilio del partido judicial de Vigo, y de forma reiterada en el tiempo "sometió a su hija a continuas humillaciones y menosprecios", golpeándola "casi a diario" por diversas razones.

Al menos desde el año 2015 el acusado la obligaba a seguir sus indicaciones para que le ayudara a realizar trabajos de la casa tales como levantar postes con grúa, cortar leña o trabajos en el campo, todas ellas actividades "excesivas para su edad y complexión física". Si los hacía mal, el padre se enfadaba y la golpeaba, haciéndole comentarios humillantes como que no servía "para nada".

Además, la Fiscalía relata en su escrito varios episodios concretos de maltrato. Así, en la Navidad de 2016, cuando el acusado mandó a su hija colocar unos postes de luz, le dio un puñetazo en las costillas, una patada en el costado y la amenazó de muerte.

Unos días antes de eso, la había golpeado también cuando le mandaba alzar unos postes para el techo de la cuadra de la finca; en otra ocasión, cuando realizaban un riego en la finca, la golpeó con una azada en la espalda; asimismo, en enero de 2017, tras una discusión por el teléfono móvil, la golpeó en la cara y en el labio.

Según el ministerio público, después de estos episodios la menor no era llevada al médico, por lo que no consta si el acusado le causó lesiones. Algunos días tampoco iba al colegio, y todo ello con el fin de que "no se conociese la situación de maltrato que sufría" aunque, finalmente, la niña se decidió a denunciar los hechos en septiembre de 2017.

El juzgado de instrucción de Vigo dictó, en ese momento, auto de suspensión provisional de la guardia y custodia de la menor mientras se tramitaba la causa, "ante el riesgo de reiteración de los hechos", y se nombró defensora judicial a la hermana mayor de la víctima, con la que convive desde esa fecha.

Por todo esto, la Fiscalía acusa al padre de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, y de cuatro delitos de maltrato de obra, y pide que sea condenado a penas que suman 6 años y 8 meses de cárcel.Asimismo, reclama también que se le prohíba tener o portar armas por un período de 10 años, y que se le prohíba acercarse o comunicarse con su hija por 13 años.