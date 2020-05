Los loteros capean las vacas flacas y se unen contra el "tú sí, tú no" del Gobierno

No es momento de dejar el futuro en manos de la suerte, y los loteros lo saben bien. El Gobierno lo dejó claro desde el primer momento: la desescalada sería asimétrica y reversible. El avance por zonas ha levantado ampollas en muchos sectores y, con la vuelta de los sorteos sobre la mesa, ahora le ha tocado el turno a los loteros. "¿Qué pasará con los que nos quedemos atrás?", se pregunta Carlos, propietario de una administración de Segovia. Su provincia sigue en Fase 0 y nadie le ha autorizado a levantar la persiana. El presagio de Carlos cae como una losa y vaticina vacas flacas para los que reparten la suerte: "Se vienen malos tiempos para la Lotería".

Los dueños de estos negocios viven en una olla a presión desde hace tiempo. "El 14 de marzo la Guardia Civil se presentó en la puerta de mi local y me dijo que me olvidase de abrir al día siguiente", recuerda Paco Luis, quien regenta uno de esos establecimientos mixtos, muy populares en el medio rural. En su caso se trata de una cafetería con una terminal de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). "Tuvimos que cerrarlo todo y la incertidumbre de los primeros días nos paralizó por un momento", narra el lotero.

Tras la publicación de la orden ministerial que señaló las áreas que encabezarían el salto a la Fase 1 desde este lunes, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL) inició el diálogo con SELAE. El sábado 9 de mayo, ambas mantuvieron un encuentro telemático para "buscar un punto de acuerdo sobre las fechas y la forma de reiniciar la actividad", según el propio órgano de representación de los loteros. "No nos hemos sentido representados", asevera el propietario de una administración de Valencia que prefiere no identificarse. El lotero valenciano muestra su decepción: "Se nos aseguró que iban a luchar por una reapertura con el 90% de los puntos de venta en Fase 1... el porcentaje pactado se ha quedado en el 72".

Aquí está la clave del malestar del sector. Ahora se barajan dos fechas para el pistoletazo de salida de los sorteos (aunque no todos): el 18 y el 21 de mayo. Sea como fuere, la cuestión no son las fechas sino las fases. "El sector ha quedado muy dañado por el frenazo que ha causado la pandemia y, con la mayoría de los negocios bajo el paraguas de los ERTEs, retomar la actividad con compañeros fuera de juego traería consecuencias trágicas", apunta el valenciano. Desde un primer momento, el sector tuvo claro que la clave estaría en lograr que el mayor número de propietarios posible abrieran sus puertas a la vez. Esto implica esperar a que una parte significativa de las administraciones obtuvieran el pase a la Fase 1.

La rebaja de ese 90% a un 72 implica dejar en desventaja a más de una cuarta parte de la red nacional. En total, ANAPAL habla de más de 4.100 locales, entre las administraciones y esos puntos de venta de Lotería Nacional que, como el de Paco Luis, desarrollan otra actividad económica principal, los llamados "Mixtos" o "Receptores". Con independencia de de la naturaleza del negocio, ese 28% que, si se cumple lo pactado, irá un paso por detrás superaría los 1.100 locales. Más de un millar de propietarios que ya acumula ha cruzado la barrera de los dos meses de pérdidas.

En el cómputo, no todas las provincias cuentan igual. La situación es crítica y ganar tiempo es crucial para los loteros que se hallan en aquellas provincias más golpeadas por la pandemia, pero sin tanta concentración de puntos de venta. Es el caso del propietario segoviano que habla con cierto alivio del 'no apto' de Sanidad a esas regiones que representan un buen trozo del pastel de la red de Loterías. "En cuanto Madrid o Cataluña consigan pasar a la Fase 1, se llegará a ese 72% y las administraciones de Castilla y León nos quedaremos atrás", incide Carlos, " ¿Qué va a pasar cuando seamos los últimos?"

"No sale rentable volver a abrir"

Paco Luis ha tenido mayor suerte. Su local está en Serón, una localidad de Almería. El pasado viernes 6 de mayo, el almeriense recibió con alegría descafeinada la noticia de que su provincia se encontraba entre los territorios que habían pasado el filtro del Gobierno, pero las restricciones no permiten grandes alardes: "En las condiciones actuales no me sale rentable volver al trabajo", lamenta el propietario cuya cafetería no tiene terraza y, con el sector en pausa, tampoco puede repartir suerte, "Abriré la cafetería cuando pueda volver a vender lotería".

Pese a su posición en la parrilla de salida, Paco Luis lo tiene claro: "No es justo que unos puedan y otros no". Solo en las ciudades de Madrid y Barcelona, la cifra de locales se dispara: al menos 537 para la capital y 616 para la ciudad condal. Por su parte, Carlos habla de un perjuicio para el propio cliente: "Si cuando comiencen los sorteos, nuestra provincia sigue en Fase 0, alguien tendrá que explicar a un segoviano que lleva toda su vida apostando a un mismo número, por qué no puede participar mientras otros sí lo hacen". Si su combinación resulta vencedora, la explicación tendrá que ser más que convincente.

Dos escenarios... pero ninguno convence

Tampoco la forma en que se ha organizado la vuelta a la actividad termina de convencer a los loteros. Tras cinco horas de negociación, la ANAPAL y el organismo estatal marcaron dos posibles fechas acordes a los escenarios que, previsiblemente, se desarrollarán en el marco del Plan de Desescalada. El primero y más positivo, aborda el caso de que el sábado 16 de mayo, se incluyera en la citada Fase 1 los territorios suficientes para alcanzar esa "masa crítica" del 72%, entonces "el día 18 de mayo de 2020 se iniciaría la venta de todos los juegos activos".

En tal caso, el texto del acuerdo detalla: "Se sortearían, en la semana del 18 al 24 de mayo, Lotería Primitiva y Euromillones. Los sorteos de Bonoloto y Gordo de la Primitiva se reiniciarían en la semana del 25 al 31 de mayo". Los loteros consultados por este diario coinciden en que ese plazo -de al menos siete días- entre la vuelta a la actividad y la celebración de los primeros sorteos desconcertaría a los clientes y reduciría las ventas: "¿Quién va a comprar la papeleta a una semana de que tenga lugar la rifa?", insiste el propietario valenciano.

Por el contrario, si dentro de tres días desde este miércoles no se alcanza ese porcentaje, "el día 21 de Mayo se iniciará la venta de todos los juegos activos, excepto en el caso de Euromillones que se iniciaría el día 23 de mayo de 2020. Los sorteos de todos los juegos activos se iniciarán el lunes 25 de mayo de 2020". Además de las discrepancias ya señaladas, los loteros insisten en que hablar de plazos es ineficaz, dado que el Plan de Desescalada del Gobierno no descarta la posibilidad de que las provincias retrocedan si la evolución de la pandemia así lo exige.

"Gran parte de nuestra clientela son personas mayores que tendrán miedo de salir a la calle, aunque las autoridades digan que ya hemos pasado a la Fase 1", asegura Carlos. Una cosa es el calendario oficial y otra los tiempos de la calle. Las administraciones no viven su mejor momento pero, antes de dejar la situación en manos de la fortuna, este miércoles los loteros han tomado las redes bajo dos lemas que han convertido en hastag: 'SOS Loterías' y 'O todos o ninguno'.

Parece que en plena pandemia, el no quedarse quieto es el remedio ante la falta de certezas. Así lo hizo Paco Luis, quien cambió los boletos y los cafés por el reparto de pizzas a domicilio. Pero nada sustituye la sensación de ser el que reparte la suerte en el pueblo y, con alternativa o sin ella, el almeriense cierra los ojos y vuelve a verse gritando tras la barra: "¡A jugar, que hay bote!"